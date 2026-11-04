Диана Гурцкая заявила о готовности представить Россию на «Интервидении»

По её словам, участие в смотре стало бы для неё возможностью попробовать свои силы в новом формате и выйти на другую сцену.

«Для каждого артиста очень важно открывать для себя новые истории, видения, интересные моменты, сцены. Я бы не отказалась», - сказала исполнительница.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил «Радиоточке НСН», что идея конкурса «Интервидение» больше всего нужна Москве, поэтому нелогично отдавать площадку другим странам.

