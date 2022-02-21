Джонсон назвал признание Донбасса Россией «очень мрачным сигналом»

Джонсон заявил, что признание республик является нарушением международного права, нарушением суверенитета Украины. По его словам, таким образом Россия отказывается от минских соглашений.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о признании Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.