Джонсон назвал признание Донбасса Россией «очень мрачным сигналом»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), назвав это «очень мрачным сигналом». Об этом сообщает ТАСС.
Джонсон заявил, что признание республик является нарушением международного права, нарушением суверенитета Украины. По его словам, таким образом Россия отказывается от минских соглашений.
Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о признании Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
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