Джонсон назвал признание Донбасса Россией «очень мрачным сигналом»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), назвав это «очень мрачным сигналом». Об этом сообщает ТАСС.

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Джонсон заявил, что признание республик является нарушением международного права, нарушением суверенитета Украины. По его словам, таким образом Россия отказывается от минских соглашений.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о признании Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ВеликобританияБорис Джонсон
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