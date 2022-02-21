Евросоюз ответит санкциями на признание Россией ДНР и ЛНР

Глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен заявила, что Евросоюз предпримет меры в ответ на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает РИА Новости.

Фон де Ляйен также назвала это решение России нарушением международного права и минских соглашений. По ее словам, ЕС в ответ твердо и решительно поддержат Украину.

Президент РФ Владимир Путин заявил о признании Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле в понедельник совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры