Евросоюз ответит санкциями на признание Россией ДНР и ЛНР
Глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен заявила, что Евросоюз предпримет меры в ответ на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает РИА Новости.
The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 21, 2022
The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.
Фон де Ляйен также назвала это решение России нарушением международного права и минских соглашений. По ее словам, ЕС в ответ твердо и решительно поддержат Украину.
Президент РФ Владимир Путин заявил о признании Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле в понедельник совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
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