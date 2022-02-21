Евросоюз ответит санкциями на признание Россией ДНР и ЛНР

Фон де Ляйен также назвала это решение России нарушением международного права и минских соглашений. По ее словам, ЕС в ответ твердо и решительно поддержат Украину.

Президент РФ Владимир Путин заявил о признании Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле в понедельник совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

