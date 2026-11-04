Песков: Москва надеется, что Трамп продолжит миротворческие усилия по Украине

Россия рассчитывает, что американский президент Дональд Трамп продолжит свои миротворческие усилия по урегулированию конфликта на Украине и после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп заявил, что готов признать итоги выборов в конгресс

«Мы надеемся, что всё это будет продолжено», - сказал он в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.

Отвечая на вопрос, не будет ли Конгресс США препятствовать таким усилиям Трампа, представитель Кремля указал, что это внутреннее дело в Соединённых Штатах.

Ранее Песков заявил, что в Кремле будут внимательно следить за промежуточными выборами в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Дональд ТрампУкраинаРоссияДмитрий Песков

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