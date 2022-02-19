Джонсон: Драконовских санкций Запада против России может оказаться недостаточно

Экономический санкций, принятых западными странами в отношении России может оказаться недостаточно, чтобы сдержать Москву от агрессии в отношении Киева. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Мы должны признать, что эти меры Великобритании и наших союзников, драконовские санкции, интенсификация обороны НАТО, усилие наших украинских друзей, может оказаться недостаточно, чтобы сдержать агрессию России, и поэтому крайне важно извлечь уроки 2014 года», - цитирует его РИА Новости.

По его мнению, независимо от того, как ситуация будет развиваться в следующие несколько дней и недель, нельзя позволить, чтобы «Россия шантажировала европейские страны, чтобы угрозы России изменили европейскую архитектуру безопасности, чтобы произошла новая Ялта и разделение региона на сферы влияния».

При этом Джонсон также заявил о готовности убедить президента России Владимира Путина в том, что НАТО не представляет угрозы.

«Впереди есть дорога, если президент Путин готов. Можно обсудить угрозы, которые, как он утверждает, он видит. Потому что в реальности мы все знаем, что все эти угрозы — иллюзия. Они — продукт хронического ошибочного представление Кремля о НАТО, который, предположительно, является угрожающим альянсом», — приводят слова Джонсона «Известия».

Представитель Великобритании подчеркнул, что НАТО является мирным и оборонительным альянсом.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:БезопасностьНАТОРоссияБорис Джонсон
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