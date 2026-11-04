Певец Трофимов заявил о желании записать собственную симфоническую музыку

Певец и композитор Сергей Трофимов в интервью ТАСС заявил, что хотел бы записать собственные симфонические произведения, написанные им за годы творческой деятельности.

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«Ну хоть чтобы дети послушали», - сказал музыкант, 4 ноября отметивший своё 60-летие.

Также Трофимов указал, что пока не определился с конкретными музыкальными проектами, которые хотел бы реализовать в ближайшее время.

Ранее народный артист РФ Стас Михайлов заявил, что более не намерен петь там, где его не слушают, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин
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