Певец Трофимов заявил о желании записать собственную симфоническую музыку

«Ну хоть чтобы дети послушали», - сказал музыкант, 4 ноября отметивший своё 60-летие.

Также Трофимов указал, что пока не определился с конкретными музыкальными проектами, которые хотел бы реализовать в ближайшее время.

Ранее народный артист РФ Стас Михайлов заявил, что более не намерен петь там, где его не слушают, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

