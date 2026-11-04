Певец Трофимов заявил о желании записать собственную симфоническую музыку
Певец и композитор Сергей Трофимов в интервью ТАСС заявил, что хотел бы записать собственные симфонические произведения, написанные им за годы творческой деятельности.
«Ну хоть чтобы дети послушали», - сказал музыкант, 4 ноября отметивший своё 60-летие.
Также Трофимов указал, что пока не определился с конкретными музыкальными проектами, которые хотел бы реализовать в ближайшее время.
Ранее народный артист РФ Стас Михайлов заявил, что более не намерен петь там, где его не слушают, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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