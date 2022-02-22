Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции из-за ДНР и ЛНР

Как отметили в американской администрации, США координируют готовящееся заявление с партнерами и союзниками.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о введении санкций против ДНР и ЛНР, напоминает Газета.ру. Новые меры запрещают инвестиции в республики Донбасса, экспорт и реэкспорт, продажу или поставку американских товаров в эти регионы и ввоз товаров, услуг или технологий из ЛНР и ДНР.

Между тем санкции на фоне признания Россией республик Донбасса анонсировали Великобритания и Канада, отмечают Известия.

