Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции из-за ДНР и ЛНР

США намерены объявить во вторник о введении новых санкций в отношении России как ответ на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление представителя Белого дома.

Евросоюз ответит санкциями на признание Россией ДНР и ЛНР

Как отметили в американской администрации, США координируют готовящееся заявление с партнерами и союзниками.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о введении санкций против ДНР и ЛНР, напоминает Газета.ру. Новые меры запрещают инвестиции в республики Донбасса, экспорт и реэкспорт, продажу или поставку американских товаров в эти регионы и ввоз товаров, услуг или технологий из ЛНР и ДНР.

Между тем санкции на фоне признания Россией республик Донбасса анонсировали Великобритания и Канада, отмечают Известия.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЛНРДНРСанкции Против РоссииСША
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