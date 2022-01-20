«Беспрецедентные санкции»: В Крыму оценили последствия признания ЛНР и ДНР
Пока идут переговоры о безопасности с США, Россия вряд ли признает Донбасс, но вопрос только во времени, заявил Иван Мезюхо.
Россия в любом случае признает республики Донбасса самостоятельными государствами, но страна должна быть готова к беспрецедентным санкциям со стороны США, заявил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Депутаты от фракции КПРФ 19 января внесли в Госдуму на рассмотрение проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик самостоятельными государствами.
«В любом случае, вне зависимости от призывов КПРФ, признание республик Донбасса состоится, вопрос только во времени. Это признание может состояться исходя из разных геополитических сценариев, которые будут разворачиваться на наших глазах. С одной стороны, если произойдет наступление украинских войск на республики Донбасса, то Москва, вероятно, может признать независимость ДНР и ЛНР. С другой стороны, возможно признание республик Донбасса без фактора наступления украинских войск. На данный момент, все-таки, Россия и дальше будет стоять на соблюдении минских договоренностей, а это, в свою очередь, исключает официальное признание республик Донбасса независимыми государствами», - сказал Мезюхо.
По его словам, в вопросе признания республик Донбасса следует учитывать «текущий геополитический момент», который касается переговоров России и США о гарантиях безопасности.
«Пока идут переговоры между США и Россией, я думаю, официального признания не будет. Тем не менее, надо отдать должное тому, что в самих республиках Донбасса проведена большая работа по стандартизации к нормам жизни России. И по ряду направлений, фактически, Донецк и Луганск уже интегрированы в российское государство. В случае признания республик Донбасса, США введут беспрецедентные санкции в отношении России. Но я сомневаюсь в том, что Североатлантический альянс будет воевать за Украину. Этого не произойдет, если мы исходим из текущих геополитических раскладов», - резюмировал Мезюхо.
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН заявлял, что решение о признании ДНР и ЛНР следовало принять еще очень давно. По его словам, следует признать республики самостоятельными государствами и «закончить все это безобразие».
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