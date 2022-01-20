«Беспрецедентные санкции»: В Крыму оценили последствия признания ЛНР и ДНР

Депутаты от фракции КПРФ 19 января внесли в Госдуму на рассмотрение проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик самостоятельными государствами.

«В любом случае, вне зависимости от призывов КПРФ, признание республик Донбасса состоится, вопрос только во времени. Это признание может состояться исходя из разных геополитических сценариев, которые будут разворачиваться на наших глазах. С одной стороны, если произойдет наступление украинских войск на республики Донбасса, то Москва, вероятно, может признать независимость ДНР и ЛНР. С другой стороны, возможно признание республик Донбасса без фактора наступления украинских войск. На данный момент, все-таки, Россия и дальше будет стоять на соблюдении минских договоренностей, а это, в свою очередь, исключает официальное признание республик Донбасса независимыми государствами», - сказал Мезюхо.

По его словам, в вопросе признания республик Донбасса следует учитывать «текущий геополитический момент», который касается переговоров России и США о гарантиях безопасности.