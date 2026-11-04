Путин призвал пресекать любые попытки разжигания межнациональной розни в РФ
В России особое внимание всегда уделялось межнациональным отношениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На пленарной сессии международной недели «Народы России» он указал, что данная сфера «очень чувствительная и очень тонкая». По словам главы государства, в этой связи следует учитывать появляение новых «нередко крайне опасных вызовов».
«Надо быть бдительными, пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми», - подчеркнул он.
Ранее Владимир Путин поручил оценить возможность продления Года единства народов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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