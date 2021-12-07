«Рублевый шок»: Аналитик спрогнозировал дефицит валюты в России из-за западных санкций
Финансовый аналитик Владимир Левченко рассказал НСН, что санкции США и ЕС из-за Украины станут некритичными, но весьма ощутимыми для России.
Российские банки готовы к новым экономическим санкциям США и Европы, однако могут столкнуться с серьезным дефицитом валюты, проблемы могут возникнуть и у желающих провести операции с заграничными счетами. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко.
Ранее стало известно, что США и ЕС планируют ввести санкции против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), если Россия «нападет» на Украину. Рассматриваются варианты ограничений на конвертацию рубля в доллары и евро, а также отключение от межбанковской системы SWIFT. По словам Левченко, введение некоторых ограничений вполне вероятно.
«Это станет понятно после разговора президентов США и России. Вероятно, что Байден будет разговаривать с позиции ультиматума. А, как мы знаем, наш президент ультиматумы не приемлет. К тому же, есть много факторов, например, большие экономические проблемы на Западе. Им нужно списать свою некомпетентность и то, что они натворили, на что-нибудь. История с войной на чужой территории - достаточно проста. К тому же, мы видим, насколько сильно идет пропаганда в западных СМИ, что якобы российские войска в любой момент войдут на территорию Украины», - заметил он.
Финансовый аналитик рассказал, какие российские компании, по его мнению, могут попасть под западные санкции.
«Поведение отечественного финансового рынка тоже говорит о вероятности введения [санкций]. Скорее всего, под санкции попадет «Газпром» - европейцы могут попытаться наказать его за текущие цены на газ в Европе. Им нужно найти козла отпущения. Под санкции также может попасть почти вся банковская система. Мы еще не знаем, насколько серьезно это будет. Либо ее просто отключат от системы SWIFT, что осложнит долларовые расчеты. Либо американцы вообще заблокируют корреспондентские счета. Если перестанут проводить платежи, то с долларами ничего не получится сделать», - отметил Левченко.
Он также рассказал, к чему это может привести в России.
«Это приведет к бегству капитала, заметному падению курса рубля. То есть будет локальный шок на финансовом рынке, потому что резко вырастут издержки. Внутри России проблем быть не должно. Валюты достаточно и у банков, и у ЦБ, поэтому конвертировать ее будет можно. Будет сложнее перевести валюту за рубеж и получить ее оттуда. Если у кого-то лежит много долларов в российских банках – здесь могут возникнуть проблемы. Необходимо будет срочно переориентироваться по платежам: с долларов и евро за поставляемые энергоресурсы – на другие валюты. В связи с этим может возникнуть сильный дефицит валюты. Будет непонятно, как рассчитываться», - подчеркнул аналитик.
Он считает, что «банковская система России должна подготовиться к такому сценарию».
«Когда была предыдущая вероятность чего-то такого, наши крупнейшие банки запаслись огромным количеством наличной валюты. То есть если люди вдруг побегут снимать деньги со счетов, проблем с этим не будет. Банки справятся, потому что они в значительной степени готовы. Если бы, например, что-то подобное ввели в 2014 году, когда возникли первые санкции, тогда последствия были бы серьезнее. Но это было невозможно, потому что без российской нефти мир тогда обойтись не мог. А сейчас может», - заключил Левченко.
Ранее экономист Антон Шабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США не готовы к экономической войне и продолжат лишь точечно атаковать Россию санкциями.
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