«Рублевый шок»: Аналитик спрогнозировал дефицит валюты в России из-за западных санкций

Российские банки готовы к новым экономическим санкциям США и Европы, однако могут столкнуться с серьезным дефицитом валюты, проблемы могут возникнуть и у желающих провести операции с заграничными счетами. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко.

Ранее стало известно, что США и ЕС планируют ввести санкции против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), если Россия «нападет» на Украину. Рассматриваются варианты ограничений на конвертацию рубля в доллары и евро, а также отключение от межбанковской системы SWIFT. По словам Левченко, введение некоторых ограничений вполне вероятно.

«Это станет понятно после разговора президентов США и России. Вероятно, что Байден будет разговаривать с позиции ультиматума. А, как мы знаем, наш президент ультиматумы не приемлет. К тому же, есть много факторов, например, большие экономические проблемы на Западе. Им нужно списать свою некомпетентность и то, что они натворили, на что-нибудь. История с войной на чужой территории - достаточно проста. К тому же, мы видим, насколько сильно идет пропаганда в западных СМИ, что якобы российские войска в любой момент войдут на территорию Украины», - заметил он.

Финансовый аналитик рассказал, какие российские компании, по его мнению, могут попасть под западные санкции.