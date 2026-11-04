Lionsgate и Sony совместно экранизируют «Наруто»

Отмечается, что Lionsgate будет курировать разработку проекта и производство, а также займется прокатом в США. Sony Pictures станет софинансистом, а также займётся международным прокатом фильма.

Как отметил председатель Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон, Sony Pictures - это идеальный партнёр.

«Мы разделяем огромные амбиции в отношении «Наруто» и стремление сделать это поистине глобальным кинособытием», - подчеркнул он.

Ранее кинокритик Александр Шпагин заявил , что Россия могла бы снимать совместные фильмы с КНДР, но в лучшем случае сказки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

