Lionsgate и Sony совместно экранизируют «Наруто»
Студия Lionsgate договорилась с Sony Pictures о совместной экранизации манги Масаси Кисимото «Наруто» о юном и энергичном подростке-ниндзя Наруто Узумаки. Об этом сообщает Variety.
Отмечается, что Lionsgate будет курировать разработку проекта и производство, а также займется прокатом в США. Sony Pictures станет софинансистом, а также займётся международным прокатом фильма.
Как отметил председатель Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон, Sony Pictures - это идеальный партнёр.
«Мы разделяем огромные амбиции в отношении «Наруто» и стремление сделать это поистине глобальным кинособытием», - подчеркнул он.
Ранее кинокритик Александр Шпагин заявил , что Россия могла бы снимать совместные фильмы с КНДР, но в лучшем случае сказки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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