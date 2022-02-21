СМИ сообщили о возможных санкциях США против российских банков
Власти США подготовили предварительный пакет санкций в отношении России, который включает в том числе запрет на обработку транзакций крупных российских банков. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.
По данным издания, ограничения против Москвы введут в случае «вторжения» РФ на Украину. Цель санкций - нанести ущерб российской экономике посредством разрыва «корреспондентских» отношений между банками, пишет Газета.ру.
Reuters отмечает, что США намерены ввести ограничения против российских физлиц и компаний и включить их в черный список (SDN-лист). Попавших под санкции исключат из американской банковской системы, их активы на территории США заморозят, а торговлю с американскими гражданами — запретят, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru