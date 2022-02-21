«Серьезнейшая санкция»: Экс-глава ЦБ описал россиянам последствия «долларовых» ограничений от США
Сергей Дубинин перевел американские угрозы на русский язык. В Госдуме обсуждать их отказываются.
Запрет на расчеты в долларах может стать самой чувствительной санкционной мерой для российской экономики, отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.
Агентство Reuters ранее сообщило, что администрация президента США Джо Байдена подготовила проект санкций против Москвы, запрещающие американским банкам обрабатывать транзакции крупных российских банков в случае «вторжения России на Украину».
«В этой формулировке - это замораживание корреспондентских счетов ведущих российских банков в Банке Америки. Таким образом, если это будет принято, расчеты в долларах для всей российской экономики станут невозможными. Нельзя будет ни заплатить по импорту, ни получить платежи за экспорт. Все, что рассчитывается в долларах, будет невозможно осуществить. Для физических лиц, соответственно, будут заморожены любые транзакции, то есть они не будут производиться в долларах ни внутрь страны, ни из России. Это одно из самых серьезных возможных санкционных мероприятий, потому что значительная часть расчетов даже внутри нашего евразийского экономического сообщества происходят в долларах между экономиками, между физлицами. Это очень близко к тому, что сделали с Ираном: остановили расчеты. Ну, будем надеяться, что этого ничего не произойдет. Какой будет план действий – я, конечно, не в курсе, я государственных постов не занимаю, но как эксперт могу сказать, что возможные расчеты могут происходить в других денежных единицах, если не будет аналогичных мер по евро, фунтам стерлингов. Это сложно, это очень непросто. Это вопрос не технический, как вот со SWIFTом, когда можно платить по другой электронной связи – дороже, медленнее, но возможно. А здесь, конечно, ограничений больше», - предупредил эксперт.
При этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Радиоточкой НСН» отказался даже обсуждать возможные последствия со стороны Запада.
«Никакие меры не будут осуществлены, потому что вторжения не будет. Все это выдумки и спекуляция, это болтовня, которая высосана из пальца. Значит, и обсуждать нечего, гадать на кофейной гуще, неосуществимые действия [обсуждать] – это неблагодарное дело», - отрезал он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с телеканалом ARD заявила, что самым мощным рычагом воздействия на Россию в случае возможного «вторжения» на Украину станут санкции.
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