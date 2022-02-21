«Серьезнейшая санкция»: Экс-глава ЦБ описал россиянам последствия «долларовых» ограничений от США

Запрет на расчеты в долларах может стать самой чувствительной санкционной мерой для российской экономики, отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.

Агентство Reuters ранее сообщило, что администрация президента США Джо Байдена подготовила проект санкций против Москвы, запрещающие американским банкам обрабатывать транзакции крупных российских банков в случае «вторжения России на Украину».