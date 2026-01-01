Премьера «Холопа 3» состоится 12 июня 2026 года. Главную роль в комедии вновь сыграет Милош Бикович, также к актерскому составу присоединятся Павел Прилучный и Кристина Асмус. На этот раз вместо одного мажора героям предстоит перевоспитать целую избалованную семью, которая отправится в эпоху Петра I.

Ранее главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова в разговоре с НСН не исключила, что в летний период кинотеатры конкурируют за зрителя с дачей и другими видами досуга, и большой фильм, выходящий в эти даты, может потерять до 40% сборов. Однако Воронков скорее не разделяет такие опасения.

«Мы на протяжении последних четырех лет где только возможно, в том числе в кабинетах власти, говорили о том, что любые крупные проекты, которые выпущены с поддержкой государства, должны выходить в летний время. Раз мы и так выделили государственные деньги на фильм, давайте ставить его на лето, чтобы картины выходили не только зимой. На 1 января, на январские праздники получается драка из трех крупнейших проектов, а лето остается пустым. Посмотрим, как покажет себя «Холоп 3», это будет первый опыт. Честно говоря, мы видим, что для картины летние даты тоже могут быть очень удачными. Фильм ждут, мне кажется, эта история может работать в любое время года», - заметил собеседник НСН.