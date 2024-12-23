«Горшок против Дэвида Боуи»: В новой части «Короля и Шута» прозвучит глэм-рок
В новом фильме, расширяющим вселенную «Короля и Шута», зрителей ждет противостояние панк-рока и глэм-рока, рассказал НСН режиссер проекта Рустам Мосафир.
Режиссер фильма «Король и Шут. Навсегда» Рустам Мосафир, который ранее работал над одноименным сериалом «Король и Шут», сообщил спецкору НСН, что роль главного антагониста - Некроманта - исполнит молодой актер Илья Гришин.
К своим ролям в полнометражном фильме также вернутся актеры Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова и Вера Вольт. Мосафир подчеркнул, что проект станет новой вехой в истории вселенной «Короля и Шута».
«Мы остаемся в той же атмосфере, с теми же героями, но взглянем на все по-новому. Наш актерский состав пополнился новым артистом. Из многочисленных анонсов все уже знают, что наши герои противостоят злодею по кличке Некромант. Наш Некромант – Илья Гришин. Это молодой артист, дебютант. У нас есть традиция находить новых ребят, а не идти проторенным путем. Мы хотим дать молодым актерам шанс проявить себя, стать звездами», - сообщил он.
По словам режиссера, изначально, представляя Некроманта, он отталкивался от образа, который в фильме американского режиссера Джима Хенсона «Лабиринт» воплотил британский музыкант Дэвид Боуи.
«Был очень конкретный образ, и он должен был отличаться от классического Некроманта из игры "Диабло". Поскольку у нас музыкальная картина, в ней очень много музыки и переплетение разных стилей, мне хотелось, чтобы наш Некромант был похож на Дэвида Боуи, которого я очень люблю. Это был первоначальный посыл, и когда я увидел Илью, он пришел, перепел несколько песен "Короля и Шута", все сложилось. Есть такой фильм «Лабиринт», там Боуи играет Короля гоблинов, этот образ всегда сидел в голове. Мы взяли артиста, который близок по духу с Боуи. Будет много интерпретаций песен "Король и Шут" от лица Некроманта. Так что можно сказать, что Горшок будет противостоять Дэвиду Боуи, такой панк-рок против глэм-рока», - пояснил он на фестивале "Хомякон".
В свою очередь актер Илья Гришин признался, что искал вдохновение для воплощения персонажа в эскизах Андрея Князева.
«От меня этот образ очень далек, но где-то внутри, мне кажется, у всех какие-то чертики заводятся. Я благодарен проекту за то, что этих чертиков теперь могу высвободить. Над образом очень долго и кропотливо работала большая команда людей. Костюм и грим занимали очень много времени. Парик изначально был другой, но в итоге остановились на этом. Поверьте, это еще не окончательный вариант, у Некроманта есть очень много образов. Я специально покупал книги Андрея Князева с эскизами, зарисовками. Нужно было от чего-то отталкиваться», - уточнил он.
Премьера картины намечена на 2025 год. Фильм покажут в кинопрокате, затем он будет доступен на онлайн-платформах, передает «Радиоточке НСН».
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