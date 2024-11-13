Бенедикт Камбербэтч и Энтони Хопкинс сыграют в новом фильме Гая Ричи

Признанный мастер криминальных комедий, британский кинорежиссер Гай Ричи пригласил Бенедикта Камбербэтча, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинса сыграть в своём новом фильме, который будет называться «Жена и собака», сообщает Variety.

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Сюжет картины пока держится в секрете, известно лишь, что речь пойдет о коварном мире высших классов Великобритании. Съемки ленты стартуют в 2025 году.

Ранее стало известно, что Гай Ричи снимет сериал о молодом Шерлоке Холмсе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: Instagram/benedikt_cumberbetch
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