Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным участие в Совете мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным участие республики в Совете мира по сектору Газа. Об этом сообщает RT.
По его словам, данная тема может быть затронута в ходе запланированного на 26 февраля заседания Высшего госсовета Союзного государства.
«Может, у меня поменяется в чём-то позиция в связи с аргументацией Владимира Владимировича. Может, он от меня услышит что-то новое для себя», - сказал белорусский лидер.
Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что президент Белоруссии не сможет посетить первое заседание Совета мира 19 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
