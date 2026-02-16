Рубио: США сделают все возможное для урегулирования на Украине

США сделают всё, что в их силах, чтобы положить конец конфликту на Украине. Как пишет RT, об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном он отметил, что Вашингтон никому не пытается навязать мирное соглашение - только предлагает помощь сторонам конфликта.

«Мы просто хотим им помочь... Думаю, мир станет лучше, если у нас все получится», - почдеркнул глава Госдепа США.

Ранее Рубио заявил о сокращении списка нерешенных вопросов по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
