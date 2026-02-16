Рубио: США сделают все возможное для урегулирования на Украине
США сделают всё, что в их силах, чтобы положить конец конфликту на Украине. Как пишет RT, об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном он отметил, что Вашингтон никому не пытается навязать мирное соглашение - только предлагает помощь сторонам конфликта.
«Мы просто хотим им помочь... Думаю, мир станет лучше, если у нас все получится», - почдеркнул глава Госдепа США.
Ранее Рубио заявил о сокращении списка нерешенных вопросов по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Воздействует на психику? Как защититься от «Дискомбобулятора» Трампа
- Равно нулю: Клименко исключил вероятность соглашения Telegram с РКН
- Платные пересдачи: В автошколах нашли объяснение предложению МВД
- Рубио: США сделают все возможное для урегулирования на Украине
- Если «прокатит»: В России заинтересовались англоязычным фильмом Козловского
- Песков: Россия отвергает «выводы» западных экспертов о смерти Навального
- «НАТО не для Украины»: Немецкий политолог объяснил, что хочет Германия от России
- Режиссер «Короля и Шута» пообещал сказочное «панк-рок фэнтези» на большом экране
- Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан
- Маргарита Симоньян заявила об «ураганном течении» ее болезни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru