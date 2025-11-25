Сказки с «Елками»: Кинотеатры ждут аншлага в Новый год
Конкуренция семейного кино в прокате не лишит зрителей возможности увидеть и другие фильмы в кинотеатрах в предстоящие новогодние праздники, сказала НСН Елена Хажинская.
В предстоящие новогодние даты фильмы для семейной аудитории вытеснят прочие картины в афише кинотеатров на вечернее время, однако экранного времени хватит всем. При этом в проигрыше могут остаться лишь продюсеры, которые выбрали одну дату сразу для трех сказочных релизов, заявил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская.
Дистрибьюторы представили желаемую роспись фильмов «Простоквашино», «Чебурашка 2» и «Буратино», что поставило в тупик небольшие кинотеатры, сообщает отраслевое издание Cinemaplex. Уточняется, что при подобной загруженности условный небольшой кинотеатр не сможет показывать прочие релизы. Помимо трех картин на семейную аудиторию в предстоящие новогодние праздники можно будет увидеть на большом экране и проект «Елки 12». Однако Хажинская заверила, что кинотеатры не лишат зрителей подобных фильмов.
«Все могут ужаться в половину от того, что заявлено. Есть вариант договориться с дистрибьюторами. Профессиональный букер никогда не ориентируется на роспись, которую прислал менеджер прокатной компании. Каждый год с получением первой информации сеансы не помещаются, но потом все регулируется. Да, прежде не было трех крупных релизов, но было два. В новогодние даты в кинотеатры в основном ходит семейная аудитория. Взрослый релиз в дневное время не поставят, там будут сказки. В прошлом году кинотеатры часов до 8 вечера показывали в основном семейное кино. В январе 2026 года в многозальных кинотеатрах поместятся все фильмы. Кинотеатрам с одним-двумя залами скорее придется выбрать не три детских релизов, а два. Третий в этом случае покажут позже. Не вижу в этом ничего страшного. Если это монокинотеатр в небольшом отдаленном населенном пункте, люди придут на какую-то картину и позже», - сказала она.
По словам собеседницы НСН, в некоторых случаях выход сразу нескольких картин для семейной аудитории может быть оправдан. Однако в предстоящие новогодние праздники это скорее лишит одну из картин шанса на достойную кассу.
«С точки зрения продюсера я могу понять, почему "Горыныч" и "Алиса" выходят в каникулы. Однако никто не будет спорить, что релизы по году у нас распределены неравномерно. Предстоящий Новый год - битва продюсеров, медиахолдингов. Они, естественно, не правы, что так сделали. Посмотрят на результат и поймут, что все недособрали, больше так делать не будут. Мы оказываемся в ситуации, в которой вынуждены участвовать в этой битве. У всех все будет хорошо, кроме продюсеров. Они не доберут. У кинотеатров все равно все сеансы будут аншлаговые, не важно, что на них будет стоять. К продюсерам же есть вопросы, зачем там три релиза», - подчеркнула она.
Ранее продюсер и сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян заявил «Радиоточке НСН», что повышенная конкуренция может помочь кинотеатрам установить рекорды посещаемости в предстоящие новогодние праздники.
