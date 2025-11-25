По словам собеседницы НСН, в некоторых случаях выход сразу нескольких картин для семейной аудитории может быть оправдан. Однако в предстоящие новогодние праздники это скорее лишит одну из картин шанса на достойную кассу.

«С точки зрения продюсера я могу понять, почему "Горыныч" и "Алиса" выходят в каникулы. Однако никто не будет спорить, что релизы по году у нас распределены неравномерно. Предстоящий Новый год - битва продюсеров, медиахолдингов. Они, естественно, не правы, что так сделали. Посмотрят на результат и поймут, что все недособрали, больше так делать не будут. Мы оказываемся в ситуации, в которой вынуждены участвовать в этой битве. У всех все будет хорошо, кроме продюсеров. Они не доберут. У кинотеатров все равно все сеансы будут аншлаговые, не важно, что на них будет стоять. К продюсерам же есть вопросы, зачем там три релиза», - подчеркнула она.

Ранее продюсер и сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян заявил «Радиоточке НСН», что повышенная конкуренция может помочь кинотеатрам установить рекорды посещаемости в предстоящие новогодние праздники.

