Кинотеатры заявили, что российскому зрителю не хватает фэнтези
Российский зритель хочет смотреть аниме и фэнтези на большом экране, рассказал НСН Алексей Васясин.
Российскому прокату недостает хорошего фэнтези, заявил в пресс-центре НСН глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
«Это сложный жанр, направленный на полный метр – фантастика, экшн с хорошим звуком, большой картинкой и батальными сценами», - отметил он.
Собеседник НСН также добавил, что в последнее время в российском прокате заметной популярностью пользуется аниме.
«Это не наш жанр, но я вижу, что аниме в России становится мегапопулярным. Не призываю российских продюсеров и режиссеров снимать аниме, но последний фильм, который сейчас вышел, «Человек-бензопила» - неимоверный хайп среди молодых», - заявил Васясин.
Премьера аниме-фильма «Человек-бензопила: История Резе» в российском прокате состоялась 4 декабря. По данным ЕАИС Фонда кино, предпродажи проекта с учетом сеансов с субтитрами превысили 40 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова пообещала, что Россия ответит на санкции Великобритании против ГРУ
- «Больше 11 млрд»: Кинотеатры предрекли рекорд выручки в январе
- В Белгородской области три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ
- Мизулина: ВСУ планировали атаку во время концерта Шамана в Белгород
- Певица Клава Кока восхитилась Ваней Дмитриенко в «прайм-эре»
- Музыкальная комедия и семейное кино: Что придет на смену сказкам в прокате
- Путин прибыл в Индию с государственным визитом
- Продюсер Златопольский: Женщины составляют 70% аудитории кинотеатров
- Глава Рослесхоза исключил деффицит новогодних елок
- Взрывной рост заболеваемости аутизмом в России рассорил психиатров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru