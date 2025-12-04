Кинотеатры заявили, что российскому зрителю не хватает фэнтези

«Это сложный жанр, направленный на полный метр – фантастика, экшн с хорошим звуком, большой картинкой и батальными сценами», - отметил он.

Собеседник НСН также добавил, что в последнее время в российском прокате заметной популярностью пользуется аниме.

«Это не наш жанр, но я вижу, что аниме в России становится мегапопулярным. Не призываю российских продюсеров и режиссеров снимать аниме, но последний фильм, который сейчас вышел, «Человек-бензопила» - неимоверный хайп среди молодых», - заявил Васясин.

Премьера аниме-фильма «Человек-бензопила: История Резе» в российском прокате состоялась 4 декабря. По данным ЕАИС Фонда кино, предпродажи проекта с учетом сеансов с субтитрами превысили 40 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

