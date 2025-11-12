«Не нравится - говорите!»: Продюсер Гевонд Андреасян о критике и новогоднем прокате
Сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» рассказал НСН об экранизации классики, продуктивной конкуренции за зрителя и отношению к критике.
Продюсер и сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян рассказал НСН, что повышенная конкуренция в прокате может помочь кинотеатрам установить рекорды посещаемости в предстоящие новогодние праздники. При этом любой зритель, посмотрев фильм, может высказать свое мнение, даже критическое.
За пять лет существования «Кинокомпания братьев Андреасян», представила множество разноплановых проектов – от картины «Домовенок Кузя» до экранизации романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». С 1 января 2026 года ожидается премьера фильма «Простоквашино», продюсером которого также выступил Гевонд Андреасян. В феврале 2026 года кинокомпания представит в кинотеатрах «Сказку о царе Салтане», именно этот проект продюсер представил в рамках фестиваля экранизаций «Читка 4.0».
- Знаем, что сейчас продолжаются съемки фильма по роману-эпопея Льва Толстого «Война и мир». Есть ли авторы в разработке, на которых вы планируете обратить внимание в будущем?
- Сходу ответить сложно. Мы уже экранизировали много классики. Уже сняли «Приключения желтого чемоданчика» по одноименной повести Софьи Прокофьевой. Сняли «Сказку о потерянном времени» по произведению Евгения Шварца. Экранизировали «Зиму в Простоквашино» Эдуарда Успенского. Из современных авторов я по-прежнему продолжаю работать над вселенной «Манюни» по книгам Наринэ Абгарян. В целом мы всегда в поисках чего-то, что является культовым. Это очень важно, потому что нужна аудитория. Если мы беремся за какую-то литературную основу, то у нее должна быть определенная фанбаза. Нельзя просто сказать: «Хорошая книга, буду ее экранизировать». Нужно дать книге время стать культовой.
- Помимо «Простоквашино» с 1 января 2026 года в кинотеатрах выйдут картины «Чебурашка 2» и «Буратино». Как продвигать фильм с учетом такой конкуренции?
- Все три картины, которые на Новый год будут биться, надеюсь, в честной и равной борьбе, обладают поддержкой. У каждого проекта за спиной огромный холдинг. Неважно, что между нами, какую кассу мы все вместе соберем. Самое важное, что все телеканалы страны будут пропагандировать поход в кино. Для всех нас это победа. Этот Новый год, скорее всего, будет рекордным Новым годом по посещаемости, потому что есть, что смотреть. Зритель всегда в выигрыше от нашей конкуренции. Пожелаем им хороших фильмов. «Чебурашка» собрал 22 миллионов зрителей. Если 22 миллиона зрителей вновь придет на эти три картины, все релизы будут счастливы.
- Как вы относитесь к критике?
- Я отношусь ко всему спокойно. Это – жизнь. Каждый имеет право на свое мнение. Считаю, что в вопросах мнения молчание – не золото.
- То есть всегда нужно высказывать его, если есть такая потребность?
- Считаю, если вам фильм нравится – говорите. Если не нравится – тоже говорите. Ведь мы все люди. Каждый из нас работает на определенную аудиторию, и так и должно быть. Всем нравиться невозможно, важно нравиться тем, для кого ты это делаешь.
