За пять лет существования «Кинокомпания братьев Андреасян», представила множество разноплановых проектов – от картины «Домовенок Кузя» до экранизации романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». С 1 января 2026 года ожидается премьера фильма «Простоквашино», продюсером которого также выступил Гевонд Андреасян. В феврале 2026 года кинокомпания представит в кинотеатрах «Сказку о царе Салтане», именно этот проект продюсер представил в рамках фестиваля экранизаций «Читка 4.0».

- Знаем, что сейчас продолжаются съемки фильма по роману-эпопея Льва Толстого «Война и мир». Есть ли авторы в разработке, на которых вы планируете обратить внимание в будущем?

- Сходу ответить сложно. Мы уже экранизировали много классики. Уже сняли «Приключения желтого чемоданчика» по одноименной повести Софьи Прокофьевой. Сняли «Сказку о потерянном времени» по произведению Евгения Шварца. Экранизировали «Зиму в Простоквашино» Эдуарда Успенского. Из современных авторов я по-прежнему продолжаю работать над вселенной «Манюни» по книгам Наринэ Абгарян. В целом мы всегда в поисках чего-то, что является культовым. Это очень важно, потому что нужна аудитория. Если мы беремся за какую-то литературную основу, то у нее должна быть определенная фанбаза. Нельзя просто сказать: «Хорошая книга, буду ее экранизировать». Нужно дать книге время стать культовой.