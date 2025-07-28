Ранее в Москве стартовали съемки фильма «Колобок» — нового проекта киновселенной «Последний богатырь», сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании «Атмосфера кино». Героя в новом фильме вновь озвучит Гарик Харламов. Картина представит историю становления героя, по сюжету Колобок решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона. Гоша Куценко исполнит в фильме роль Волка. По его словам, съемки в новом сказочном проекте даются непросто.

«Роль Волка – прикольная и веселая, но она сложна физически. Я уже, к сожалению, матерый волк, не молодой волчара, каким был раньше. Так бы легко все исполнил, у меня за плечами 35 лет в кино, много экшен-фильмов, боевого кино, в котором мы дрались, "трюковали" и делали все сами. Сейчас уже меня догоняет пенсия», - сказал он.