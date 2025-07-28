«Уже не молодой волчара»: Куценко раскрыл детали съемок «Колобка»
Гоша Куценко в эфире НСН рассказал, почему работа над ролью в новом фильме киновселенной «Последний богатырь» дается ему непросто.
Чтобы снимать сказки, надо быть фанатиками, поскольку лишь в этом случае человек пойдет на то, чтобы работать по 12 часов на жаре, отметил в пресс-центре НСН актер и музыкант Гоша Куценко.
Ранее в Москве стартовали съемки фильма «Колобок» — нового проекта киновселенной «Последний богатырь», сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании «Атмосфера кино». Героя в новом фильме вновь озвучит Гарик Харламов. Картина представит историю становления героя, по сюжету Колобок решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона. Гоша Куценко исполнит в фильме роль Волка. По его словам, съемки в новом сказочном проекте даются непросто.
«Роль Волка – прикольная и веселая, но она сложна физически. Я уже, к сожалению, матерый волк, не молодой волчара, каким был раньше. Так бы легко все исполнил, у меня за плечами 35 лет в кино, много экшен-фильмов, боевого кино, в котором мы дрались, "трюковали" и делали все сами. Сейчас уже меня догоняет пенсия», - сказал он.
Как добавил артист, детские сказки сложны в производстве, но именно это делает фильмы интересными для широкой аудитории.
«Сказки снимают фанатики, очень странные люди. В кино у нас делается по 50-70 кадров в смену, работа идет безостановочно. Мы снимаем выработку две минуты. По площадке носится 100 человек в 50 километрах от Москвы в лесу, +36 градусов. В болоте, комарах, дождях – герои. Я обожаю киношников. Сказки делают для детей, это очень технологичный продукт. Он очень сложен в производстве, поэтому сказки больших бюджетов и являются рекордсменами по сборам. Это самое высокотехнологичное кино. В пятницу мы снимали бои. Работали 12 часов, два месяца все репетировали», - подчеркнул он.
Ранее режиссер картины про Колобка Антон Маслов заявил «Радиоточке НСН», что новый фильм сохранит все лучшие традиции кинофраншизы «Последний богатырь». Картина покажет привычный уровень юмора и представит новых героев, которые не оставят зрителя равнодушным. Помимо Гоши Куценко на экране также можно будет увидеть Милу Ершову и актера-комика Дмитрия Журавлева.
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