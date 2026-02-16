Песков: Россия отвергает «выводы» западных экспертов о смерти Навального
Россия отвергает «выводы» западных экспертов о том, что причиной смерти Алексея Навального (включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) стало отравление ядом лягушки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Москва не приемлет подобных обвинений и считает их «предвзятыми и ни на чём не основанными».
«Мы с ними не согласны... Мы решительно их отвергаем», - заключил представитель Кремля.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вбросом заявления европейских стран о якобы отравлении Навального в колонии «Полярный волк» на Ямале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
