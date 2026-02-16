Воздействует на психику? Как защититься от «Дискомбобулятора» Трампа
Существует понятие шумового загрязнения, а постоянные звуковые волны вызывают серьезную усталость, снижение концентрации и внимания, сказал НСН Алексей Афонин.
Военная техника более устойчива к воздействию инфразвука или ультразвука, потому что она сделана из металла, однако такие звуковые волны могут воздействовать и на людей, рассказал НСН руководитель учебного центра «НТМ-Защита» Алексей Афонин.
Американский лидер Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил название секретного оружия США, которое, предположительно, использовалось при атаке на Венесуэлу. По его словам, некий «Дискомбобулятор» отключил радары и ракеты Венесуэлы, позволив спецназу США захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Другие СМИ писали, что это же оружие полностью дезориентировало охрану Мадуро, не дав им шанса оказать сопротивление. Журналисты и военные эксперты предполагают, что речь идёт об инфразвуковом оружии. Афонин отметил, что от звуковых волн можно защититься.
«Мы делаем приборы, которые в том числе фиксируют инфразвук. Когда мы говорим про звуковые волны в воздушном пространстве, мы разделяем их на три типа. Это инфразвук (от 1,6 до 20 Гц), обычный звук (от 20 Гц до 20 кГц), который мы воспринимаем ухом, и ультразвук (выше 20 кГц). Там уже наблюдается слишком большая инерция. У человека наилучшая чувствительность на уровне 1 кГц. Когда мы говорим о том, можно ли защититься от инфразвука или ультразвука, то четкий ответ есть: можем. Нужно просто закрыться от окружающих воздушных волн. Это может быть какой-то скафандр, какие-нибудь наушники, плотная одежда, которая будет смещать диапазон колебаний и делать тело нечувствительным к этому», — объяснил эксперт.
Он также указал на то, что постоянно воздействующий звук вызывает у человек серьезную усталость, а также снижение концентрации и внимания.
«Надо смотреть и проводить эксперименты. Существуют же системы по работе со скоплениями людьми, когда именно звуком делают весьма неприятные эффекты, из-за которых люди разбегаются. Так же с собаками, когда они нападают, а их гудком спугивают. Была информация, что инфразвук может воздействовать на психику. Однако лично мне такие эксперименты неизвестны. Известно, что постоянно воздействующий звук однозначно вызывает серьезную усталость, снижение концентрации и внимания. Недаром существует понятие шумового загрязнения в окружающем пространстве», — сказал собеседник НСН.
По его словам, военная техника более устойчива к воздействию инфразвука или ультразвука, потому что она сделана из металла, плотность которого существенно выше.
«Военная техника, конечно, более устойчивая к инфразвуку, потому что она сделана из металла. У металла плотность существенно выше, соответственно, инерция самой структуры тоже выше. То разреженное физическое пространство, которое мы называем воздухом, не может так ярко воздействовать на технику. Существует пословица, что вода камень точит. Если постоянно направлять на что-то инфразвук или ультразвук, то повреждения возможны. Но это должны быть крупные системные воздействия», — добавил эксперт.
Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Алексей Шильников заявил, что заявления Трампа о применении в Венесуэле некоего сверхсекретного оружия являются элементом риторики, направленной на запугивание и дезориентацию аудитории.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военэксперт назвал направление, куда ВСУ стягивают резервы для контратак
- Россиянам раскрыли последствия возможного введения моратория в ЖКХ
- «Пляски хайпа»: BadComedian объяснил, чего ждать от продолжения «Слова пацана»
- «Над нами смеялись»: Глава Союза пчеловодов объяснил дефицит меда в России
- Губерниев связал шестое место Гуменника на Олимпиаде с судейством
- Сериал «Аутсорс» стал лидером по числу номинаций на премию АПКиТ
- Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным участие в Совете мира
- Минюст поддержал ввод штрафов за сбор пожертвований на личные карты
- Воздействует на психику? Как защититься от «Дискомбобулятора» Трампа
- Равно нулю: Клименко исключил вероятность соглашения Telegram с РКН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru