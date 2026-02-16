По его словам, военная техника более устойчива к воздействию инфразвука или ультразвука, потому что она сделана из металла, плотность которого существенно выше.



«Военная техника, конечно, более устойчивая к инфразвуку, потому что она сделана из металла. У металла плотность существенно выше, соответственно, инерция самой структуры тоже выше. То разреженное физическое пространство, которое мы называем воздухом, не может так ярко воздействовать на технику. Существует пословица, что вода камень точит. Если постоянно направлять на что-то инфразвук или ультразвук, то повреждения возможны. Но это должны быть крупные системные воздействия», — добавил эксперт.

Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Алексей Шильников заявил, что заявления Трампа о применении в Венесуэле некоего сверхсекретного оружия являются элементом риторики, направленной на запугивание и дезориентацию аудитории.

