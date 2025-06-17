Названы самые обсуждаемые среди россиян семейные комедии
Фильм «Не одна дома» с Давидом Манукяном и Равшаной Курковой и Миланой Хаметовой стал самой упоминаемой в медиапространстве комедией, представленной в онлайн-кинотеатре Kion. Об этом сообщила пресс-служба стриминга со ссылкой на исследование системы «СКАН-Интерфакс».
Вторую строчку рейтинга заняла экранизация произведения «Денискины рассказы», которую снял режиссер Артемий Драгунский, внук советского писателя Виктора Драгунского. Тройку лидеров по числу упоминаний в СМИ замыкает картина Ильи Учителя «Летучий корабль».
В топ-10 вошел фильм «Каждый мечтает о собаке», созданный по мотивам одноименной повести Владимира Железникова. Также в рейтинге советская комедия «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» о приключениях пионера Кости Иночкина, «Обе две», «Усатый нянь», «Золушка», «Папу маме заверни» и «Домовенок Кузя».
Фильм режиссера Виктора Лакисова «Домовенок Кузя», основанный на сказках Татьяны Александровой, вышел в прокат в декабре 2024 года. Итоговые сборы картины в кинотеатрах превысили миллиард рублей. В мае 2025 года сообщалось, что у проекта появится сиквел, напоминает «Радиоточка НСН».
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