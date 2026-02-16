Минюст поддержал ввод штрафов за сбор пожертвований на личные карты

Сбор пожертвований на личные банковские карты руководителей и сотрудников НКО является одной из проблем в рамках благотворительной деятельности. Как пишет РИА Новости, об этом заявил замглавы Минюста РФ Олег Свириденко.

На заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества он указал, что для решения вопроса целесообразно законодательно установить, что сбор средств может осуществляться исключительно на счёт НКО.

«И одновременно установить за нарушение административную ответственность в виде ограничительных штрафов», - отметил Свириденко.

Ранее завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал, что россиянам начали массово рассылать сообщения с просьбой проголосовать за больного ребенка в благотворительном конкурсе, однако ссылка ведёт к установке вируса на телефон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
