Без Юры Борисова: Режиссер фильма «Сектор Газа» раскрыл секреты съемок
Владимир Щегольков в беседе с НСН заявил, что фильм о Юрие Хое могут представвить зрителям уже осенью 2026 года.
Режиссер фильма о лидере группы «Сектор Газа» Владимир Щегольков в интервью НСН подчеркнул, что творческой команде удалось найти идеального актера на главную роль, но это будет не Юра Борисов. По его словам, выбранный артист обладает свободой и непосредственностью, которая отличала самого Юрия Хоя (Юрия Клинских).
О начале съемок полнометражного фильма «Сектор Газа» о музыканте сообщил в своем Telegram-канале генеральный продюсер Rutube и Premier Давид Кочаров. Над проектом работают кинокомпания «Лунапарк» и «Студия Чеховъ» при участии онлайн-кинотеатра Premier. Авторами сценария выступили Дмитрий Лемешев и Роман Богословский. Исполнитель главной роли пока неизвестен. При этом СМИ отмечали, что съемки должны были начаться еще осенью 2024 года. Щегольков пояснил, что творческая команда долго находилась в поиске партнеров.
«Очень долго искали, с кем делать проект, сейчас в него поверил Premier и Давид Кочаров. Сегодня начали снимать. Большое участие в проекте принимает семья Юрия Клинских, в частности его дочь Ира. Мы начинали с того, что встретились в Воронеже с семьей, сказали, что хотим снимать кино. Сначала семья отреагировала настороженно, пытались выяснить, кто мы, о чем будет картина. Началась совместная работа над сценарием, что-то согласовывали. Постепенно достигли доверия, нашли правильные творческие решения. Сегодня Ира Клинских была у нас на съемках. Есть сценарий, основа, которую создал Роман Богословский, писатель, но также журналист, погруженный в тему музыки 90-х. Сценарист Дмитрий Лемешев нашел в этом драматургию, понятную зрителю. Это не классическая биография, а история о герое. Фактически три дня из жизни по воспоминаниям Клинских, мне кажется, это будет близко и понятно зрителю. Также обещаем много музыки, понимаем, что зритель пойдет в кинотеатр за ней», - рассказал он.
Как уточнил собеседник НСН, фанбаза группы «Сектор газа» разнообразна, фильм же станет настоящим погружением в эпоху.
«Думаю, феномен "Сектора Газа" и Юрия Клинских – рассказ не только о музыке, но и об эпохе, в которой это произошло. Тогда не было профессионального продюсера, который бы раскручивал. Это народная группа. Когда кассеты уже звучали со всех ларьков и машин, Юра под собственную музыку работал на заводе грузчиком. Поразительно, что группа была очень популярной, но в моменте это еще не сказалось на его личной популярности или доходах. Ностальгия по творчеству группы сегодня, безусловно, есть. Мы снимаем про 1987 год и Воронежский рок-клуб, ребята, которые начинали это слушать тогда, уже выросли. Замечу, что социально слушатели этой группы разнообразны. Знаю банкиров, владельцев бизнеса, простых прекрасных людей, которые это слушают. Это погружение в то время и в те эмоции, культуру. Если посмотреть на тех, кто сегодня ходит на концерты, там очень много молодых поклонников. Предстоит год производства, нам нужно делать мастеринг звука. Рассчитываем представить фильм где-то следующей осенью», - поделился Щегольков.
Он также добавил, что создатели картины пока не могут раскрыть подробности об исполнителе главной роли. Однако поспешил развеять слухи о том, что Юру Клинских на экране воплотит Юра Борисов.
«Борисов – хороший артист, но у нас точно будет не Борисов, не знаю, откуда пошла такая информация. Мы просмотрели множество актеров в поиске того, кто исполнит главную роль. В начале пошли по пути внешнего сходства, потом поняли, что сходство, безусловно, важно, мы его добиваемся, но важно, чтобы был дух человека, его свобода, непосредственность и талант. Наш главный герой очень точный, я бы даже сказал, очевидный. Сегодняшний съемочный день подтверждает, что мы все правильно делаем. Пока не можем раскрыть информацию по актерам, будем представлять данные отдельно по согласованию с Premier», - заявил режиссер.
Ране дочь лидера группы «Сектор Газа» Ирина Клинских в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечала, что сценарий проекта начали создавать еще в 2019 году, задолго до выхода прогремевшего на всю страну сериала «Король и Шут».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Только эвакуатор: Россиянам дали совет на случай утопленного в ливень авто
- В Москве задержали главреда Telegram-канала Baza
- Писториус заявил о готовности Берлина передать Киеву две системы ПВО Patriot
- В Госдуме предложили призывать на срочную службу в течение календарного года
- Без Юры Борисова: Режиссер фильма «Сектор Газа» раскрыл секреты съемок
- Стивен Сигал покинул один из своих последних бизнесов в РФ
- Путин выразил соболезнования родным и близким Подносовой
- Россиянам рассказали, где в стране обитают смертельно опасные акулы
- Польша призвала своих граждан покинуть Россию
- Продюсер Дворцов объяснил, почему Клаву Коку выбрали послом «Интервидения»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru