О начале съемок полнометражного фильма «Сектор Газа» о музыканте сообщил в своем Telegram-канале генеральный продюсер Rutube и Premier Давид Кочаров. Над проектом работают кинокомпания «Лунапарк» и «Студия Чеховъ» при участии онлайн-кинотеатра Premier. Авторами сценария выступили Дмитрий Лемешев и Роман Богословский. Исполнитель главной роли пока неизвестен. При этом СМИ отмечали, что съемки должны были начаться еще осенью 2024 года. Щегольков пояснил, что творческая команда долго находилась в поиске партнеров.

«Очень долго искали, с кем делать проект, сейчас в него поверил Premier и Давид Кочаров. Сегодня начали снимать. Большое участие в проекте принимает семья Юрия Клинских, в частности его дочь Ира. Мы начинали с того, что встретились в Воронеже с семьей, сказали, что хотим снимать кино. Сначала семья отреагировала настороженно, пытались выяснить, кто мы, о чем будет картина. Началась совместная работа над сценарием, что-то согласовывали. Постепенно достигли доверия, нашли правильные творческие решения. Сегодня Ира Клинских была у нас на съемках. Есть сценарий, основа, которую создал Роман Богословский, писатель, но также журналист, погруженный в тему музыки 90-х. Сценарист Дмитрий Лемешев нашел в этом драматургию, понятную зрителю. Это не классическая биография, а история о герое. Фактически три дня из жизни по воспоминаниям Клинских, мне кажется, это будет близко и понятно зрителю. Также обещаем много музыки, понимаем, что зритель пойдет в кинотеатр за ней», - рассказал он.