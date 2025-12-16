«Буратино» и для родителей: Федор Бондарчук о конкуренции в новогоднем прокате

«Конкуренция в прокате в этом году будет серьезная. Страшновато? Да, чего греха таить. Картины все разные. «Буратино» нельзя сравнивать с «Чебурашкой 2» и «Простоквашино». Все фильмы сделаны по-разному. В «Буратино» и родителям будет, на что посмотреть. Надеюсь, вечерние сеансы «Буратино» тоже будут работать», - заявил он.

Как добавил Бондарчук, творческая команда, создавшая фильм «Буратино», уделила особое внимание деталям в каждом кадре. Потому фильм можно назвать «пиршеством вкуса». Помимо прочего картина затрагивает актуальные темы, которые волнуют сегодня родителей и детей.

Премьера фильма намечена на 1 января 2026 года. Одновременно в прокат также выходит «Чебурашка 2» Дмитрия Дьяченко и «Простоквашино» Сарика Андреасяна.

Ранее продюсер и сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что повышенная конкуренция в прокате в новогодние даты позволит кинотеатрам установить рекорд по сборам.

