«НАТО не для Украины»: Немецкий политолог объяснил, что хочет Германия от России
«Зеленое» издание Tagesspiegel пытается выторговать для Украины еще больше денег и оружия, при этом Германия готова поставлять Киеву и дальнобойные ракеты, сказал в эфире НСН Александр Рар.
Германия вовсе не собирается сворачивать военное сотрудничество с Киевом, но готова идти на компромисс по невступлению Украины в НАТО, заявил в интервью НСН немецкий политолог Александр Рар.
По данным издания Tagesspiegel, Мюнхенская конференция по безопасности закончилась неудачно для украинского лидера Владимира Зеленского. Отмечается, что конкретных гарантий по новым поставкам вооружений Украине озвучено не было. Кроме того, на фоне отказа США подержать вступление Украины в НАТО, в Европе не находит одобрения идея Киева о вступлении в ЕС. Рар объяснил, в чем скрытый смысл этой статьи об украинском «провале».
«Это не так. На полях Мюнхенской конференции Зеленский и Писториус (министр обороны Германии Борис Писториус - прим. НСН) сообщили всему миру об открытии совместного завода по производству дронов, Германия будет и дальше поставлять оружие Украине. Скорее всего, эта статья заказная. Это типичная статья "зеленого" издания, которое стремится поднять вопрос по-другому: что Украине идет недостаточно оружия, ей нужно поставлять дальнобойные ракеты, а европейцы должны раскошелиться еще больше. Этот посыл чувствуется среди леволиберальной прессы», - указал политолог.
По его словам, Германия готова поставлять Украине и дальнобойные ракеты, но боится это делать без отмашки президента США Дональда Трампа.
«Сейчас основная часть оружия, идущего на Украину, американская, платят за него европейцы, в первую очередь, немцы. Со стороны Германии и Европы были одобрены такие пакеты до Мюнхенской конференции, что от Зеленского ждали благодарности. Он это и делал в своей речи. Говорить от том, что Европа прекращает снабжать Украину оружием, я бы не стал. Судя по тому, что говорят датчане и другие страны, Европа готова поставлять и дальнобойные ракеты, если Трамп даст на это разрешение. На европейских складах такое оружие есть, но все понимают, что использование его Киевом может придвинуть мир к Третьей мировой войне и возмездию России в отношении отдельных европейских стран», - подчеркнул Рар.
Политолог также объяснил, почему Украину не хотят брать в НАТО.
«Это, скорее сигнал не Украине, а России, что на этот компромисс Германия готова идти - Украину не принимают в НАТО, а все остальное пусть останется, как есть. Спрашивается, почему это заявление, нельзя было сделать четыре года тому назад? Может, тогда и конфликта на Украине бы не было», - заключил собеседник НСН.
Рар также отметил, что из уст «зеленого» политика, экс-главы МИД Йошки Фишера впервые прозвучало предложение Германии приобрести атомное оружие. По его словам, ранее такого не бывало.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявил, что Европа готова вести переговоры с Россией по Украине, при этом он предостерег политиков о несогласованных действий и «открытия параллельных переговорных каналов», напоминает «Радиоточка НСН».
