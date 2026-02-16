Германия вовсе не собирается сворачивать военное сотрудничество с Киевом, но готова идти на компромисс по невступлению Украины в НАТО, заявил в интервью НСН немецкий политолог Александр Рар.

По данным издания Tagesspiegel, Мюнхенская конференция по безопасности закончилась неудачно для украинского лидера Владимира Зеленского. Отмечается, что конкретных гарантий по новым поставкам вооружений Украине озвучено не было. Кроме того, на фоне отказа США подержать вступление Украины в НАТО, в Европе не находит одобрения идея Киева о вступлении в ЕС. Рар объяснил, в чем скрытый смысл этой статьи об украинском «провале».