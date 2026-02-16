«Такое правило есть, сейчас просто уточняются все сроки. Я думаю, это связано с тем, что хотят каждый этап экзамена сделать платным. Если сейчас платишь один раз за проведение экзамена и выдачу водительского удостоверения, то, я так понимаю, будут делать теперь так, чтобы платили за каждую пересдачу. Чтобы внести изменения в Налоговый кодекс, необходим предварительный уточняющий документ. За полгода человек теорию забывает, так как некоторые просто ее зубрят. Поэтому в этом есть какой-то смысл. Теория – это довольно быстрый процесс, это потоковая история, поэтому на очередях это несильно отразится», - рассказал он.

Допуск к сдаче экзаменов на водительские права через «Госуслуги» без медсправки не избавит россиян от необходимости ее получать, заявил в интервью НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

