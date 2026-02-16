Платные пересдачи: В автошколах нашли объяснение предложению МВД
Сергей Матвеев заявил НСН, что водители уже и так обязаны повторно пересдать теоретический экзамен, если не прошли практический экзамен в течение полугода.
В России хотят сделать платные пересдачи для экзаменов на права, включая теорию, заявил НСН член Союза автошкол России Сергей Матвеев.
Будущие водители будут обязаны повторно пересдать теоретический экзамен, если они не прошли практический экзамен в течение полугода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. МВД РФ подготовило проект, согласно которому для таких кандидатов назначается повторный теоретический экзамен. Он проводится не позднее 30 календарных дней после истечения полугодового срока, отведенного на сдачу практики. Этим проектом также предложено сократить с 6 месяцев до 60 дней предельный срок, в течение которого подразделения ГАИ должны назначать практический экзамен. Матвеев предположил, для чего это делается.
«Такое правило есть, сейчас просто уточняются все сроки. Я думаю, это связано с тем, что хотят каждый этап экзамена сделать платным. Если сейчас платишь один раз за проведение экзамена и выдачу водительского удостоверения, то, я так понимаю, будут делать теперь так, чтобы платили за каждую пересдачу. Чтобы внести изменения в Налоговый кодекс, необходим предварительный уточняющий документ. За полгода человек теорию забывает, так как некоторые просто ее зубрят. Поэтому в этом есть какой-то смысл. Теория – это довольно быстрый процесс, это потоковая история, поэтому на очередях это несильно отразится», - рассказал он.
Допуск к сдаче экзаменов на водительские права через «Госуслуги» без медсправки не избавит россиян от необходимости ее получать, заявил в интервью НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
