Если «прокатит»: В России заинтересовались англоязычным фильмом Козловского
Англоязычный фильм Данилы Козловского найдёт свою публику и в России, но его прокатная судьба на родине непредсказуема, заявила киноктритик Нина Ромодановская.
Первая режиссерская работа Данилы Козловского вызовет зрительский интерес, другой вопрос – получит ли фильм прокатное удостоверение от Минкульта, заявила НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
В сети обсуждают зарубежный режиссёрский дебют Данилы Козловского. По данным Deadline, он дебютировал в качестве режиссёра англоязычного ромком-мюзикла «From London With Love» ("Из Лондона с любовью"). Картина рассказывает о музыканте-затворнике, стремящемся вернуться на сцену. Фильм спродюсирован компаниями DK Entertainment и лондонской Goldfinch Entertainment. Проект был представлен на стартовавшем в Берлине Европейском кинорынке компанией Universal Exports Media.
«Меня не удивляет, что Данила Козловский представляет англоязычный мюзикл в качестве режиссера. Он талантливый человек. Играет в театре, продюсирует фильмы. Его проба в режиссуре закономерна», - полагает Ромодановская.
Еще не видев фильм блогеры уже высказывают недовольство тем, что Козловский снял фильм на иностранные деньги. По мнению кинокритика, судьба этого англоязычного мюзикла в России непредсказуема: поклонникам таланта Козловского работа будет интересна, но выйдет ли она на российские экраны, будет зависеть от выдачи прокатного удостоверения.
«Дело не в том, кто продюсирует картину, а в ее содержании. Мы же смотрим довольно много иностранного кино... Но насколько этот фильм соответствует нашим законам, сейчас трудно судить. Примет ли публика? Данилу любят, это привлекательная фигура для аудитории, я думаю, многие пойдут полюбопытствовать», - считает Ромодановская.
Показ фильма «Скуф» могут отменить в России из-за сомнительного прошлого исполнителя главной роли Александра Зубарева, ранее НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
