Еще не видев фильм блогеры уже высказывают недовольство тем, что Козловский снял фильм на иностранные деньги. По мнению кинокритика, судьба этого англоязычного мюзикла в России непредсказуема: поклонникам таланта Козловского работа будет интересна, но выйдет ли она на российские экраны, будет зависеть от выдачи прокатного удостоверения.

«Дело не в том, кто продюсирует картину, а в ее содержании. Мы же смотрим довольно много иностранного кино... Но насколько этот фильм соответствует нашим законам, сейчас трудно судить. Примет ли публика? Данилу любят, это привлекательная фигура для аудитории, я думаю, многие пойдут полюбопытствовать», - считает Ромодановская.

Показ фильма «Скуф» могут отменить в России из-за сомнительного прошлого исполнителя главной роли Александра Зубарева, ранее НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

