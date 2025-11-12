ОТ УБЫРА ДО ЧАРОВОДЬЯ

В жюри конкурса проектов в разработке на фестивале вошли, к примеру, сценарист и продюсер Андрей Золотарев и продюсер «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян. По его словам, все проекты, представленные на «Читке 4.0», отличает качество и масштаб.

«На мой взгляд, данный фестиваль необходим нам. Мы следим друг за другом, видим, кто куда двигается. Ориентир в качестве. Когда ты видишь своих коллег, понимаешь, что не можешь сделать хуже. Просто не имеешь права. Для всех нас это просто точка развития», - пояснил он.

В итоге самым интересным проектом в разработке признали сериал «Убыр» по книге Шамиля Идиатуллина. За производство отвечает компания Look Film, а сценаристом и продюсером выступила Любовь Мульменко.

Сам сериал расскажет о подростке из Казани, который обнаруживает, что в его родителей вселился злой дух из татарских мифов – убыр. Тут стоит отметить, что это не первый случай, когда в кино обращаются к фольклору Татарстана. Делают это, ожидаемо, чаще татарские режиссеры. Так, в 2023 году режиссер Ильшат Рахимбай представил фильм «Микулай», главную роль в котором исполнил Виктор Сухоруков.

Жюри «Читки 4.0» также выделило отдельным дипломом проект «Тайны Чароводья» по книгам Юлии Ивановой. За его производство отвечает «Союзмультфильм». Сюжет рассказывает о юной Эльде, которая является носительницей самого могущественного волшебного камня в Чароводье, но не может им управлять.

Самым перспективным литературным проектом для экранизации по итогу питчинга литературных прав признали к произведение «Моя Лола. Записки мать-и-мачехи» по книге Натальи Ремиш. Книга рассказывает об отношениях 11-летней Лолы с мачехой.