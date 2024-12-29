От «Холопа» до «Чебурашки»: Топ-10 самых кассовых новогодних фильмов в России

Сборы «Чебурашки» на порядок превысили показатели фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, который ранее также был самым кассовым фильмом в российском прокате. Фильм удерживал этот рекорд в течение 13 лет – он заработал 3,5 млрд рублей.

Актер, режиссер и сценарист, народный артист России Игорь Угольников в интервью НСН отмечал, что «Чебурашку» можно назвать лучшим среди современных российских фильмов. По его словам, это абсолютное сочетание коммерческого успеха и хорошего фильма.

«ХОЛОП 2»

Сборы российской комедии «Холоп 2» с Милошем Биковичем в отечественном прокате превысили 3,8 млрд рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось почти два месяца – премьера состоялась 1 января 2024 года. За первый уикенд картина собрала 2,6 млрд рублей.

Сейчас «Холоп 2» занимает второе место в списке самых кассовых российских произведений отечественного проката.

«ХОЛОП»

Фильм «Холоп» собрал свыше 3 млрд рублей с начала проката 26 декабря 2019 года. На тот момент это была первая российская кинолента, которой удалось достичь такого показателя.

Режиссером комедии выступил Клим Шипенко. В фильме сыграли актеры Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие. Бюджет картины составил 160 млн рублей. Часть этих средств, по данным ЕАИС, выделил на условиях господдержки Фонд кино – 25 млн рублей на возвратной основе и 35 млн рублей на безвозвратной.

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»

Музыкальный фильм «Бременские музыканты» вышел в прокат 1 января 2024 года и собрал в прокате более 3 млрд рублей. За первый уикенд картина собрала 1,9 млрд рублей.

Герои оригинального мультфильма 1969 года предстали на экране в полнометражном фильме: роль Трубадура исполнил Тихон Жизневский, принцессы – Валентина Ляпина, короля – Сергей Бурунов, атаманши – Мария Аронова, а сыщика – Константин Хабенский. В животных с помощью грима перевоплотились актеры Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев и Аскар Нигамедзянов.