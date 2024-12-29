От «Холопа» до «Чебурашки»: Топ-10 самых кассовых новогодних фильмов в России
«Холоп 2» занимает второе место в списке самых кассовых российских произведений отечественного проката. Пальму лидерства по этому показателю удерживает «Чебурашка» со сборами в 6,7 млрд рублей.
Самыми кассовыми новогодними фильмами в России в 2024 году стали «Холоп 2», «Бременские музыканты» и «Мастер и Маргарита». По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, они собрали 3,8 млрд, 3 млрд и 2,3 млрд рублей соответственно. Ни одному из них не удалось обойти «Чебурашку», который вышел в новогодние каникулы в прошлом году и собрал 6,7 млрд рублей, став самым кассовым фильмом отечественного производства.
«ЧЕБУРАШКА»
Фильм «Чебурашка» собрал 6,7 млрд рублей в 2023 году. Такую сумму картина заработала по итогам 11 уикендов проката. Подобных показателей в современном российском кинопрокате не добивался еще ни один релиз – ни отечественный, ни зарубежный.
Сборы «Чебурашки» на порядок превысили показатели фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, который ранее также был самым кассовым фильмом в российском прокате. Фильм удерживал этот рекорд в течение 13 лет – он заработал 3,5 млрд рублей.
Актер, режиссер и сценарист, народный артист России Игорь Угольников в интервью НСН отмечал, что «Чебурашку» можно назвать лучшим среди современных российских фильмов. По его словам, это абсолютное сочетание коммерческого успеха и хорошего фильма.
«ХОЛОП 2»
Сборы российской комедии «Холоп 2» с Милошем Биковичем в отечественном прокате превысили 3,8 млрд рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось почти два месяца – премьера состоялась 1 января 2024 года. За первый уикенд картина собрала 2,6 млрд рублей.
Сейчас «Холоп 2» занимает второе место в списке самых кассовых российских произведений отечественного проката.
«ХОЛОП»
Фильм «Холоп» собрал свыше 3 млрд рублей с начала проката 26 декабря 2019 года. На тот момент это была первая российская кинолента, которой удалось достичь такого показателя.
Режиссером комедии выступил Клим Шипенко. В фильме сыграли актеры Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие. Бюджет картины составил 160 млн рублей. Часть этих средств, по данным ЕАИС, выделил на условиях господдержки Фонд кино – 25 млн рублей на возвратной основе и 35 млн рублей на безвозвратной.
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
Музыкальный фильм «Бременские музыканты» вышел в прокат 1 января 2024 года и собрал в прокате более 3 млрд рублей. За первый уикенд картина собрала 1,9 млрд рублей.
Герои оригинального мультфильма 1969 года предстали на экране в полнометражном фильме: роль Трубадура исполнил Тихон Жизневский, принцессы – Валентина Ляпина, короля – Сергей Бурунов, атаманши – Мария Аронова, а сыщика – Константин Хабенский. В животных с помощью грима перевоплотились актеры Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев и Аскар Нигамедзянов.
Генпродюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова в разговоре с НСН отмечала, что среди россиян есть большой запрос на фильмы-сказки, при этом они не должны казаться устаревшими.
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ»
Общие сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в России составили 2,9 млрд рублей. Картина вышла в прокат 15 декабря 2021 года и является продолжением фильмов «Человек-паук: Возвращение домой» (2017) и «Человек-паук: Вдали от дома» (2019).
Главный герой, Питер Паркер, пытается наладить свою жизнь после того, как миру раскрыли тайну личности Человека-паука. В главных ролях в «Человеке-пауке» снялись Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, Зендая и другие.
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
Спортивная драма «Движение вверх» вышла в российский прокат 28 декабря 2017 года и собрала 2,9 млрд рублей. За 53 дня проката сеансы фильма посетили свыше 12 миллионов человек.
«Движение вверх» рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. В фильме режиссера Антона Мегердичева снялись Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Жильвинас Тратас и другие. На роль тренера американской сборной Хэнка Айбы пригласили Джона Сэвиджа, американского актера, многократного номинанта на «Оскар».
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Сборы фильма «Мастер и Маргарита» в российском прокате превысили 2,3 млрд рублей. К такому результату лента шла на протяжении двух с половиной месяцев – премьера экранизации состоялась 25 января 2024 года. При этом бюджет фильма составил 1,2 млрд руб. За свой первый уикенд фильм заработал 415 млн рублей, заняв первое место в рейтинге по сборам.
Сюжет «Мастера и Маргариты» режиссуры Михаила Локшина разворачивается в «альтернативной» Москве 1930-х. В театр на репетицию спектакля спешит известный писатель (Евгений Цыганов). На входе его встречает Гелла (Полина Ауг) – молодая актриса, приехавшая из провинции. После мимолетного знакомства в жизни литератора начинается серия трагических происшествий.
Арт-директор кинотеатра «Иллюзион» Антон Куприянов в пресс-центре НСН отмечал, что фильм «Мастер и Маргарита» был интересен зрителям даже спустя почти четыре месяца после проката.
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ»
Премьера фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы» состоялась в РФ 23 декабря 2021 года. Общие сборы картины составили 2,2 млрд рублей. За первый уикенд фильм собрал 307 млн рублей. Режиссером фильма выступил Дмитрий Дьяченко, это третья и заключительная часть трилогии «Последний богатырь» и сиквел к «Корню зла».
Это был четвертый и последний фильм Disney Russia, снятый специально для российского рынка. Предыдущими были «Книга мастеров» (2009), «Последний богатырь» (2017) и «Последний богатырь: Корень зла» (2021). Картина является последним фильмом Disney, выпущенным в России, поскольку компания приостановила свой бизнес в 2022 году.
«Т-34»
Общие сборы военной драмы «Т-34» в России составили 2,2 млрд рублей, она вышла 1 января 2019 года. Тогда картине не удалось опередить в прокате только спортивную драму «Движение вверх».
Действие фильма «Т-34» разворачивается во время Великой Отечественной войны. История рассказывает про курсанта Ивушкина, который оказался в плену и планирует побег. Он собирает свою команду и вступает в неравный бой. Главные роли исполнили актеры Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА»
Семейный фэнтези-фильм «Последний богатырь: Корень зла» вышел в российских кинотеатрах 1 января 2021 года. Он заработал в отечественном прокате свыше 2 млрд рублей. За первый уикенд картина собрала 1,1 млрд рублей.
Продолжение приключений москвича Ивана в сказочном мире даже с ограничениями из-за пандемии коронавируса обогнало по сборам первую часть, которая вышла в 2017 году.
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