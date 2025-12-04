Режиссер «Трудных подростков»: Большие премьеры невозможно поставить на поток

«В кинотеатрах в основном зарабатывают "фильмы-праздники": "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", "Финист. Первый богатырь", "Пророк. История Александра Пушкина". Это объясняется тем, что поход в кино для людей - это событие. Кроме "фильмов-праздников" есть "Батя 2. Дед" при малом бюджете, но это классная идея, драматургия. Мне кажется, такие фильмы могут собирать, если в них есть что-то близкое, знакомое для каждого человека. Попасть так в массовую аудиторию своей идеей, звучанием и откликом авторам сложно. Когда получается, случаются большие события. Ставить их на поток, чтобы каждый месяц выходила такая картина, это тоже самое, как в живописи должна каждый месяц появляться выдающаяся картина», - сказал он.

Ранее глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил «Радиоточке НСН», что индустрия заинтересована в том, чтобы ежегодно минимум 12 фильмов собирали в прокате миллиард рублей и более. По его словам, такое равномерное распределение релизов по году помогло бы привлечь зрителей в кинотеатр.

