Простоквашино great again: Дядя Федор и компания вернулись в кино
Режиссер Сарик Андреасян на премьере подчеркнул, что в России нет человека, который был бы не знаком с историей «Простоквашино», а генпродюсер проекта Тина Канделаки пообещала, что за первым фильмом последует продолжение.
«Простоквашино» - часть великого наследия и культурного кода, потому идея создать полнометражный фильм по этой истории лежала на поверхности, рассказал на светской премьере картины режиссер Сарик Андреасян. На событии побывал и специальный корреспондент НСН.
В широкий прокат полнометражный фильм «Простоквашино» выходит в начале 2026 года. Картина расширит вселенную, представленную в мультфильмах. Помимо персонажей, хорошо знакомых зрителю, в ней можно будет увидеть и других героев повести Эдуарда Успенского. Андреасян подчеркнул, что в России нет человека, который бы не знаком с этой историей.
«Моему папе 70 лет, он знает "Простоквашино", мне 41 – я знаю "Простоквашино", и моей дочери 3 года – она тоже знает "Простоквашино". Это настолько великое наследие, что нет человека, который о нем не знает. Это считается культурным кодом. Мы все знаем фразы, персонажей. "Простоквашино" - одна из наших любимых историй. Если бы не я, то кто-то другой бы дошел до идеи воплотить ее в фильме. Мультик великий, произведение великое. Мне кажется, полнометражная картина сама напрашивалась», - заметил он.
Одну из главный ролей в новом фильме сыграла Лиза Моряк. Актриса и супруга Сарика Андреасяна воплотила образ мамы дяди Федора. Она отметила, что мечтала о подобной роли, хотя могла и не сыграть ее в кино.
«Я очень хотела сыграть маму дяди Федора. Ходила по квартире, репетировала. Слава богу, так сложилось, что эта роль досталась мне. Изначально в разработке ее должна была сыграть другая актриса, но она родила ребенка и не смогла, а я смогла. Поэтому мои домашние репетиции не прошли даром», - объяснила Моряк.
Со своей стороны, Тина Канделаки, выступившая генеральным продюсером проекта, пообещала, что одним фильмом творческая команда ограничиваться не будет.
«Бренд будет развиваться в течение года. Я подтверждаю, что мы берем шефство над реальной деревней "Простоквашино", подтверждаю, что мы ищем китайского побратима и найдем. Подтверждаю, что мы сделаем "Простоквашино great again", потому что "Простоквашино 2" уже снято, вы увидите его в следующем году незамедлительно. Мы бы очень хотели, чтобы после просмотра "Простоквашино" вы бы еще раз перечитали оригинал, посмотрели бы на праздниках мультфильмы со своими детьми», - заявила Канделаки.
Ранее она также сообщала, что первые 5 миллионов рублей от проката «Простоквашино» направят на развитие одноименной деревни в Нижегородской области. Посмотреть картину в кинотеатрах можно будет с 1 января 2026 года, напоминает «Радиоточка НСН».
