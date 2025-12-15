В широкий прокат полнометражный фильм «Простоквашино» выходит в начале 2026 года. Картина расширит вселенную, представленную в мультфильмах. Помимо персонажей, хорошо знакомых зрителю, в ней можно будет увидеть и других героев повести Эдуарда Успенского. Андреасян подчеркнул, что в России нет человека, который бы не знаком с этой историей.

«Моему папе 70 лет, он знает "Простоквашино", мне 41 – я знаю "Простоквашино", и моей дочери 3 года – она тоже знает "Простоквашино". Это настолько великое наследие, что нет человека, который о нем не знает. Это считается культурным кодом. Мы все знаем фразы, персонажей. "Простоквашино" - одна из наших любимых историй. Если бы не я, то кто-то другой бы дошел до идеи воплотить ее в фильме. Мультик великий, произведение великое. Мне кажется, полнометражная картина сама напрашивалась», - заметил он.