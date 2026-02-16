Равно нулю: Клименко исключил вероятность соглашения Telegram с РКН

Герман Клименко заявил НСН, что Павел Дуров принципиально не удаляет большой пласт каналов, которые не устраивают российские власти.

Вероятность того, что будут как-то урегулированы отношения с Telegram, равна нулю, так как создатель мессенджера Павел Дуров на это не пойдет, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Мессенджер Telegram за воскресенье заблокировал 235,2 тысячи групп и каналов, что стало максимальным показателем с 23 января, когда было ограничено 300,8 тысячи сообществ, передает РИА Новости. С начала года показатель достиг 7,2 миллиона. Из них 27,2 тысячи сообществ обозначены как «связанные с терроризмом». А председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что руководство Telegram поддерживает контакт с Роскомнадзором. Клименко уверен, что количество удаленных каналов не говорит о решении проблемы.

«Сколько каналов заблокировано – это не такая важная информация. Люди, которые занимаются разнообразным мошенничеством, эти каналы создают постоянно, на автопилоте со специальным программным обеспечением. Поэтому цифры вообще ни о чем не говорят. Главное разногласие между Дуровым (основатель Telegram, прим. – НСН) и государством заключается в том, что он говорит, что сам все сделает, но на самом деле не ему определять, что делать. К Дурову основная претензия заключается в том, что огромный пласт каналов просто принципиально не удаляется, это касается и темы СВО. Мы точно даже не знаем, что он банит. Это больше борьба с технологическим мошенничеством. Если оценивать возможность того, что Дуров пойдет навстречу нашему государству, это нулевая история, потому что Дуров сейчас находится под следствием во Франции, у которой свои интересы. Я не думаю, что ему дадут это сделать. Поэтому вероятность, что будут как-то урегулированы отношения с Telegram, равна нулю», - рассказал он.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил полную блокировку Telegram в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МессенджерыПавел ДуровTelegram

