Вероятность того, что будут как-то урегулированы отношения с Telegram, равна нулю, так как создатель мессенджера Павел Дуров на это не пойдет, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Мессенджер Telegram за воскресенье заблокировал 235,2 тысячи групп и каналов, что стало максимальным показателем с 23 января, когда было ограничено 300,8 тысячи сообществ, передает РИА Новости. С начала года показатель достиг 7,2 миллиона. Из них 27,2 тысячи сообществ обозначены как «связанные с терроризмом». А председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что руководство Telegram поддерживает контакт с Роскомнадзором. Клименко уверен, что количество удаленных каналов не говорит о решении проблемы.