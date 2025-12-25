В свою очередь Полина Максимова, исполнившая в фильме роль дочери Гены, подчеркнула, что в «Чебурашке 2» много нравственного подтекста, который может заинтересовать не только детей.

«Все всегда все ругают, всегда говорят – раньше было лучше. Мы живем в прекрасное время, сами создаем новые сказки. Мы вкладываем в них максимально нравственный подтекст и контекст, ведем диалог и с маленькими и взрослыми зрителями. Мы очень честно работаем, чтобы люди поверили, что и в современном кино тоже есть что-то стоящее», - сказала она.

В продолжении к своим ролям также вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Илья Кондратенко, Ева Смирнова и не только. Однако не обошлось и без новых героев. Так в фильме появляется охотник, которого сыграл Александр Лыков. В беседе с журналистами он допустил, что фильмы о «Чебурашке» - хорошее дополнение к советскому мультфильму, которое удачно расширяет привычные сказочные образы.

«Мне кажется, "Чебурашка" - очень удачное дополнение к тому кукольному мультфильму, который многим детям не нравится на самом деле. Чебурашка нравился, а то, что он был кукольный – нет. В советское время в основном все, кого я знаю, предпочитали рисованные мультики. Когда кукольный мультфильм появлялся, говорили: "Кукольный опять"», - заметил он.