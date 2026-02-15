Новый «миллиардер»? Сборы «Сказки о царе Салтане» превысили 650 млн рублей

Таким образом, сказка имеет все шансы на то, чтобы стать новым фильмом-«миллиардером». Между тем, на прошлой неделе «копилка миллиардеров» в российском прокате пополнилась на еще одну картину.

БУДУЩИЙ «МИЛЛИАРДЕР»?

На момент написания материала сборы картины «Сказка о царе Салтане», по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, составляют 651 млн 430 тысяч 246 рублей.

При этом, по мнению главы объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексея Васясина, сборы новой сказки Андреасяна в прокате могут превысить 1 млрд рублей.