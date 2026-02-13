«Хайп на хайпе?»: Почему Андреасян вступился за Богомолова
Школа-студия МХАТ пережила «19 дней славы», Андреасян защитил Богомолова от «травли» и поддержал Эрнста, а его фильм о царе Салтане пошел на очередной «сказочный миллиард».
На волне завершения эпопеи со скандальным назначением театрального режиссера Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ за него вступился самый эпатажный кинорежиссер Сарик Андреасян, одаривший российских зрителей уже вторым сказочным блокбастером с начала 2026 года.
ТРАВЛЯ БОГОМОЛОВА: «СУДЬБА МНОГИХ ТАЛАНТОВ»
Имя Богомолова, как и имя Андреасяна в последние годы сродни красной тряпке для быка для ревнителей «настоящего» искусства. Оба режиссера часто попадают в скандалы, к их творчеству есть много вопросов, однако и Константин Юрьевич, и Сарик Гарникович весьма плодовиты и востребованы.
Все, что связано с именем Богомолова, вызывает небывалый ажиотаж. Вряд ли в СМИ еще когда-нибудь будет уделено столько внимания Школе-студии МХАТ, которая невольно хайпанула в истории с назначением и отставкой Богомолова. Театральный вуз пережил «19 дней славы», прошедших с сенсационного сообщения министра культуры Ольги Любимовой о назначении худрука «Театра на Бронной» исполняющим обязанности ректора Школа-студии МАТ до просьбы Богомолова освободить его этой «ноши» на фоне небывалой волны недовольства и хейта коллег.
Похожая история происходит и с Сариком Андреасяном, критика фильмов которого уже стала своеобразным «трендом». Андреасян высказался об истории с Богомоловым параллельно с выходом в прокат своего масштабного фильма «Сказка о царе Салтане».
«Плохо, что Богомолова затравили (…) Увы, травля сделала свое черное дело. Мне очень жаль, но такова судьба многих талантливых людей в России», — сказал Андреасян в интервью RTVI.
Ранее Андреасян призывал остановить травлю Богомолова, а также выразил поддержку позиции гендиректора Первого канала Константина Эрнста, защитившего Богомолова от нападок «мхатовцев».
«Наивная идея о том, что не учась в Школе-студии МХАТ ты не являешься носителем школы русского психологического театра – это ерунда. Константин – талантливый режиссер, который в значительной степени вырос в стенах МХАТа, поскольку его пригласил Олег Павлович Табаков. Он эффективный художественный руководитель и менеджер, что сейчас для Школы-студии, безусловно, важно», - сказал Эрнст в конце января.
Андреасян трижды согласился с Эрнстом.
«Я согласен с Константином Львовичем в том, что театральной среде нужны и менеджеры и те, кто может не просто развивать традиции, но и экспериментировать. И я полностью разделяю его мнение о том, что Богомолов — и режиссер, и менеджер, это важное сочетание, и Эрнст абсолютно прав поддерживая именно такое начало. В любом случае травить Богомолова нельзя! Надо дать время, увидеть плоды работы и только затем давать оценки», — сказал спустя несколько дней режиссер RTVI.
Интересно, что в числе деятелей культуры, выступивших в поддержку нового назначения Богомолова, оказалась и супруга главы Первого канала, актриса Софья Эрнст, которая является выпускницей Школы-студии МХАТ, с 2018 года работает в МХТ имени Чехова, а также сыграла одну из главных ролей в сериале Богомолова «Содержанки».
ФАБРИКА АНДРЕАСЯНА: «ЭТО НЕ ЗАКОНЧИТСЯ НИКОГДА»
В фильмографии Сарика Андреасяна более 40 картин, в которых он выступил в качестве режиссера, при этом он спродюсировал более 100 фильмов, в том числе нашумевший «Онегин», «Домовенок Кузя», внезапно собравший в прокате более миллиарда рублей, а также один из главных хитов 2026 года «Простоквашино».
Пока эксперты и зрители критикуют качество фильма «Простоквашино», заработавшего в прокате с 1 января более 2,4 млрд рублей, на экраны 12 февраля вышла уже вторая в этом году картина студии «К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян». Главные роли в «Сказке о царе Салтане», как это часто бывает в картинах Андреасяна (в том же «Простоквашино»), сыграли Павел Прилучный и жена режиссера Лиза Моряк. Этот фильм уверенно возглавил прокат и может заработать за «романтические» выходные порядка 500 млн рублей, подсчитал «Бюллетень кинопрокатчика».
При этом «К.Б.А.» работает еще над несколькими детскими фильмами по мотивам советского наследия. В их числе «Денискины рассказы», «Приключения желтого чемоданчика», «Сказка о потерянном времени», «Вовка в тридевятом царстве», а также продолжения «Домовенка Кузи» и «Простоквашино».
Сам Сарик Андреасян в интервью НСН высказал мнение, что тренд на сказки не исчерпает себя никогда.
«С продюсерами, режиссерами мы много обсуждаем эту тему между собой. Мне кажется, тренд себя не исчерпает никогда. Это мы назвали это трендом, а в реальности в США компания Disney уже 100 лет каждый год делает семейный фильм. Давайте называть сказки семейными фильмами. Мы просто нашли свой фольклор, грубо говоря, свои комиксы. У них – Человек-паук, а у нас – Пушкин. У них же Пушкина нет, а у нас есть, слава Богу. Поэтому думаю, что это никогда не закончится. Одни сказки будут рождать другие. Будут появляться сиквелы, спин-оффы. Вселенные будут разрастаться. Просто победит тот, у кого это будет качественнее», - пояснил режиссер.
Глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин ранее говорил на пресс-конференции в НСН, что сборы прокате «Сказки о царе Салтане» наверняка превысят миллиард рублей.
