ТРАВЛЯ БОГОМОЛОВА: «СУДЬБА МНОГИХ ТАЛАНТОВ»

Имя Богомолова, как и имя Андреасяна в последние годы сродни красной тряпке для быка для ревнителей «настоящего» искусства. Оба режиссера часто попадают в скандалы, к их творчеству есть много вопросов, однако и Константин Юрьевич, и Сарик Гарникович весьма плодовиты и востребованы.

Все, что связано с именем Богомолова, вызывает небывалый ажиотаж. Вряд ли в СМИ еще когда-нибудь будет уделено столько внимания Школе-студии МХАТ, которая невольно хайпанула в истории с назначением и отставкой Богомолова. Театральный вуз пережил «19 дней славы», прошедших с сенсационного сообщения министра культуры Ольги Любимовой о назначении худрука «Театра на Бронной» исполняющим обязанности ректора Школа-студии МАТ до просьбы Богомолова освободить его этой «ноши» на фоне небывалой волны недовольства и хейта коллег.

Похожая история происходит и с Сариком Андреасяном, критика фильмов которого уже стала своеобразным «трендом». Андреасян высказался об истории с Богомоловым параллельно с выходом в прокат своего масштабного фильма «Сказка о царе Салтане».

«Плохо, что Богомолова затравили (…) Увы, травля сделала свое черное дело. Мне очень жаль, но такова судьба многих талантливых людей в России», — сказал Андреасян в интервью RTVI.

Ранее Андреасян призывал остановить травлю Богомолова, а также выразил поддержку позиции гендиректора Первого канала Константина Эрнста, защитившего Богомолова от нападок «мхатовцев».

«Наивная идея о том, что не учась в Школе-студии МХАТ ты не являешься носителем школы русского психологического театра – это ерунда. Константин – талантливый режиссер, который в значительной степени вырос в стенах МХАТа, поскольку его пригласил Олег Павлович Табаков. Он эффективный художественный руководитель и менеджер, что сейчас для Школы-студии, безусловно, важно», - сказал Эрнст в конце января.

Андреасян трижды согласился с Эрнстом.

«Я согласен с Константином Львовичем в том, что театральной среде нужны и менеджеры и те, кто может не просто развивать традиции, но и экспериментировать. И я полностью разделяю его мнение о том, что Богомолов — и режиссер, и менеджер, это важное сочетание, и Эрнст абсолютно прав поддерживая именно такое начало. В любом случае травить Богомолова нельзя! Надо дать время, увидеть плоды работы и только затем давать оценки», — сказал спустя несколько дней режиссер RTVI.

Интересно, что в числе деятелей культуры, выступивших в поддержку нового назначения Богомолова, оказалась и супруга главы Первого канала, актриса Софья Эрнст, которая является выпускницей Школы-студии МХАТ, с 2018 года работает в МХТ имени Чехова, а также сыграла одну из главных ролей в сериале Богомолова «Содержанки».