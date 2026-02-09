Кинотеатры заявили о росте выручки на 30% и росте посещаемости на 15% за январь

С учетом удачного старта к концу 2026 года сборы кинотеатров могут превысить рекордный результат 2019 года, заявил НСН Алексей Васясин.


В начале 2026 года кинотеатры зафиксировали рост выручки на 30%, а рост посещаемости составил 15%, рассказал в пресс-центре НСН глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

Без «Левши» на четверку: Как сказки и «Горничная» сделали кассу января

«Год начался хорошо. Индустрия зафиксировала рост выручки на 30% посещаемости на 15%. Это мегахороший, особенно в части зрительского интереса. Мне кажется, это более первично, чем рост количества денег. Если год пройдет в том же ключе, думаю, мы превысим по деньгам результат 2019 года, напомню, там было 55 миллиардов. Пока далеки от результатов 2019 года, 220 миллионов билетов, но приблизимся к числу билетов в 140-145 миллионов», - заявил он.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с «Радиоточкой НСН», что кинотеатры оценивают результаты января 2026 года на четверку из пяти без учета сборов «новогодней битвы» - кассы фильмов «Простоквашино», «Буратино» и «Чебурашка 2»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Руслан Шамуков/ТАСС
ТЕГИ:КинопрокатКинотеатр

Горячие новости

Все новости

партнеры