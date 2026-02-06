Андреасян раскрыл подход к созданию семейного кино

«Билет покупает не ребенок, а мама с папой. Мама с папой хотят, чтобы это было ярко, красиво, талантливо, безопасно. Чтобы не было пошлости, никто их ребенку не говорил какие-то гадости. По молодости заигрывал, в семейный контент вставлял какие-то пошлые шуточки и думал, что это смешно. А это неправильно», - подчеркнул он.

По словам режиссера, четкое следование классике при создании фильма исключает ситуацию, при которой дети увидят на экране что-то провокационное. Аналогичного подхода Андреасян придерживался и в ходе работы над «Сказкой о царе Салтане» по произведению Александра Пушкина.

Ранее продюсер, сценарист и сооснователь компании «Водород» Михаил Врубель заявил «Радиоточке НСН», что создание ремейков - благородное занятие по отношению к зрителю, поскольку такие фильмы помогают познакомить сегодняшнюю аудиторию с лучшими классическими сюжетами.

