Андреасян раскрыл подход к созданию семейного кино
Создание семейного кино – особая ответственность, поскольку важно оправдать доверие родителей, рассказал НСН режиссер Сарик Андреасян.
«Билет покупает не ребенок, а мама с папой. Мама с папой хотят, чтобы это было ярко, красиво, талантливо, безопасно. Чтобы не было пошлости, никто их ребенку не говорил какие-то гадости. По молодости заигрывал, в семейный контент вставлял какие-то пошлые шуточки и думал, что это смешно. А это неправильно», - подчеркнул он.
По словам режиссера, четкое следование классике при создании фильма исключает ситуацию, при которой дети увидят на экране что-то провокационное. Аналогичного подхода Андреасян придерживался и в ходе работы над «Сказкой о царе Салтане» по произведению Александра Пушкина.
Ранее продюсер, сценарист и сооснователь компании «Водород» Михаил Врубель заявил «Радиоточке НСН», что создание ремейков - благородное занятие по отношению к зрителю, поскольку такие фильмы помогают познакомить сегодняшнюю аудиторию с лучшими классическими сюжетами.
