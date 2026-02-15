Нефтетанкер Tony под либерийским флагом врезался в причал в Усть-Луге

Нефтетанкер Tony под либерийским флагом, прибывший в санкт-петербургский морской порт Усть-Луга для загрузки нефтепродуктов, врезался в причал. Об этом сообщает Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, судно потеряло управляемость при развороте из-за сложной ледовой обстановки, что помешало экипажу точно выполнить манёвр.

В результате инцидента были повреждены причал и портовый кран. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Летом 2025 года в порту Усть-Луга в результате инцидента во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере «ЭКО ВИЗАРД» произошла утечка жидкого аммиака, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

