Собянин: До 18 выросло число сбитых на подлете к Москве БПЛА

По словам Собянин, силы ПВО сбили ещё шесть украинских дронов, летевших на Москву. Таким образом, с начала дня общее количество уничтоженных БПЛА достигло 18.

Собянин отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

Кроме того, аэропорт Внуково с утра принимает и отправляет рейсы только по специальному согласованию с компетентными органами. Аэропорт Домодедово временно приостанавливал приём и выпуск самолётов, но через полчаса (в 17:12) ограничения были сняты.

Ранее Собянин сообщал о 3 сбитых БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».