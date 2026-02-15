Собянин: До 18 выросло число сбитых на подлете к Москве БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении очередной атаки беспилотников ВСУ на столицу. Об этом градоначальник написал в своем канале в «MAX».

Собянин: ПВО сбили 3 летевших на Москву дрона ВСУ

По словам Собянин, силы ПВО сбили ещё шесть украинских дронов, летевших на Москву. Таким образом, с начала дня общее количество уничтоженных БПЛА достигло 18.

Собянин отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

Кроме того, аэропорт Внуково с утра принимает и отправляет рейсы только по специальному согласованию с компетентными органами. Аэропорт Домодедово временно приостанавливал приём и выпуск самолётов, но через полчаса (в 17:12) ограничения были сняты.

Ранее Собянин сообщал о 3 сбитых БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
