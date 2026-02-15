Богомаз: 120 украинских беспилотников уничтожено с утра над Брянской областью

По его словам, благодаря слаженным действиям подразделений ПВО Министерства обороны РФ, мобильных огневых групп бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделений Росгвардии по Брянской области уже уничтожено 120 вражеских БПЛА. Губернатор также выразил благодарность всем защитникам.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 15 февраля российские силы ПВО ликвидировали 68 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».