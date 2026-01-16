Горничная на 500 миллионов: В чем секрет успеха «взрослого» фильма с Сидни Суини
Россияне изголодались по взрослому контенту, а этого катастрофически не хватало в кинотеатрах на новогодних праздниках, заявил НСН Роман Исаев.
Российский зритель «изголодался» по качественному иностранному продукту, поэтому сборы «Горничной» могут достигнуть полмиллиарда рублей, рассказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
15 января сборы фильма «Горничная» в России превысили 200 млн рублей. Эротический триллер с Сидни Суини достиг такой отметки на восьмой день проката — лента вышла в кинотеатрах страны 8-го числа. Фильм уступает в актуальных чартах только российскому блокбастеру «Чебурашка 2», продолжая привлекать российских зрителей. Это следует из статистики единой автоматизированной информационной системы Фонда Кино. Исаев не удивился успеху картину.
«Прежде всего, наша публика изголодалась по взрослому, серьезному контенту, по хорошей зарубежной драме. Предложение в этом сегменте закрыла как раз “Горничная”. Это не комедийный жанр, он ограничен по своей аудитории, но на новогодние праздники не было ни одного достойного западного продукта. Не было хорошего фильма из-за рубежа с прекрасными актерами, драматургией, качеством съемок. Конечно, когда “Горничная” стартовала 8 января на фоне крупных семейных проектов и лидеров новогоднего чарта, она немного потерялась, но разогналась на хорошем “сарафанном радио” в силу своего качества и потрясающего каста. На втором уикенде с 15 января вышла вперед в строчках сборов. Рекорды “Дракулы” и “Иллюзии обмана”, конечно, фильму не повторить, но дойти до отметки в 400 миллионов рублей он вполне может. Если будет работать вдолгую и продолжать собирать аудиторию, то покорится и цифра в полмиллиарда», — указал он.
Ранее Исаев пожаловался НСН на на «скудный» новогодний репертуар в российских кинотеатрах.
