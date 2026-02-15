Четыре человека погибли в ДТП в Амурской области
Четыре человека погибли, ещё трое получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП на федеральной трассе «Амур» в Амурской области. Об этом сообщает СУСК по Амурской области.
Авария произошла 15 февраля в Магдагачинском районе Приамурья, между сёлами Тыгда и Чалганы, на 1155–1156-м километре автодороги «Амур». Столкнулись микроавтобус Toyota Voxy, который осуществлял пассажирские перевозки, и внедорожник Toyota Land Cruiser.
По данным следствия и прокуратуры региона, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, после чего произошло лобовое столкновение. В результате водитель и трое пассажиров Toyota Voxy погибли на месте от полученных травм. Ещё двое пассажиров Voxy и водитель Toyota Land Cruiser были госпитализированы с различными травмами.
Ранее в Бурятии в ДТП попал школьный автобус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
