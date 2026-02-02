Без «Левши» на четверку: Как сказки и «Горничная» сделали кассу января
Премьера фильмов «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино» в начале месяца привела к аншлагу в кинотеатрах, однако не все новые релизы 2026 года дотянули до планки ожиданий.
Начало года традиционно радует кинотеатры достойными сборами. Во многом впечатляющие результаты января 2026 года стали возможны благодаря выходу сразу трех картин на семейную аудиторию. С 1 января в прокате можно было увидеть фильмы «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино».
Успешным результатом проката также стали сборы триллера «Горничная» с Амандой Сайфред и Сидни Суини. Заметный вклад в общую кассу внесли и проекты предсеансового обслуживания. Однако без разочарований не обошлось. В итоге кинотеатры оценили сборы января на 4 балла из 5 возможных.
СКАЗОЧНЫЕ МИЛЛИАРДЫ
Лидером по кассовым сборам не только в «сказочной битве», но и среди прочих январских релизов стал фильм «Чебурашка 2». Премьера состоялась 1 января 2026 года, на данный момент касса превышает 5,8 миллиарда рублей, картину посмотрели более 11 миллионов зрителей (здесь и далее данные приведены по подсчетам ЕАИС Фонда кино). Первая часть, которую представили в январе 2023 года, заработала в кинотеатрах 6,7 миллиарда рублей.
С большим отрывом на втором месте расположилась лента Сарика Андреасяна «Простоквашино», которую также можно увидеть в кинотеатрах с 1 января. К началу февраля сборы составляют почти 2,4 миллиарда рублей, фильм уже увидели 4,8 миллиона зрителей.
Тройку лидеров замыкает еще один новогодний сказочный релиз - картина «Буратино» Игоря Волошина. Отставание по кассе от фильма Андреасяна не превышает 35 миллионов рублей. Сборы «Буратино» составили 2,3 миллиарда рублей, его уже посмотрели 4,5 миллиарда человек.
Сразу три фильма на семейную аудиторию помогли кинотеатрам в начале января нарастить общую кассу. Еще 11 января сообщалось, что по предварительным подсчетам, картины заработали в новогоднем прокате около 9 миллиардов рублей, что на 3 миллиарда больше, чем годом ранее.
ОТ ТРИЛЛЕРА ДО МУЛЬТИКА
Четвертое место по сборам неожиданно занял триллер «Горничная» с Амандой Сайфред и Сидни Суини. Картина стартовала в российском прокате с 8 января, и изначально кинотеатры не ожидали от нее кассы больше 400 миллионов рублей. Однако проект уже заработал более 817 миллионов рублей, аудитория составила 1,4 миллиона человек. В течение нескольких недель интерес зрителя к фильму не остывал. Потому нельзя исключать, что в 2026 году именно эта жанровая картина станет первым иностранным фильмом-миллиардером в общем рейтинге сборов.
На пятом месте расположился мультфильм «Три богатыря и свет клином», который появился в прокате еще 25 декабря 2025 года. Общие сборы проекта на данный момент составляют 558 миллионов рублей, но только 352,2 миллиона из них приходятся на 2026 год. В январе мультфильм посмотрело 764,4 тысячи зрителей.
С 22 января в российском прокате вышел фильм ужасов «Возвращение в Сайлент Хилл». Режиссером нового продолжения выступил Кристоф Ган — автор первого «Сайлент Хилла», вышедшего в 2006 году. Также в новом хорроре можно увидеть Иви Темплтон, которая знакома многим зрителям по второму сезону сериала «Уэнсдей». На данный момент сборы фильма в прокате составляют уже 294,7 миллиона рублей, что позволило ему занять шестое место по сборам месяца. При этом аудитория триллера превысила 580 тысяч зрителей.
ТАЙНЫ АВАТАРА И ШАЛАМЕ
Седьмое место со сборами в 274,8 миллиона рублей, согласно данным ЕАИС Фонда кино, занимает фильм «Соната». Можно предположить, что за короткометражкой скрываются зарубежные проекты, которые в России показывают в рамках предсеансового обслуживания. В января 2026 год это могли быть такие картины, как «Аватар: Огонь и пепел» и «Зверополис 2».
Фильм «Елки 12» по итогу января занял восьмое место в общей таблице сборов. Его общая касса составила 747,8 миллиона рублей, из них на первый месяц 2026 года пришлось более 274 миллионов рублей. Аудитория в январе при этом составила 444,6 тысячи человек.
В официальный российский прокат с 15 января также вышла спортивная драма «Марти Великолепный» о молодом амбициозном игроке в настольный теннис Марти Маузере. Главная роль в этой картине принесла тридцатилетнему Тимоти Шаламе номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» и победу в аналогичной номинации на «Золотом глобусе». В российских кинотеатрах картину посмотрели 354,6 тысячи человек, а сборы превысили 224,3 миллиона рублей.
СТАВКА НЕ СЫГРАЛА
Десятку лидеров замыкает картина «Левша». В ноябре 2025 года картину признали самой ожидаемой экранизацией на фестивале «Читка 4.0». Среди актеров в приключенческом детективе, который является довольно вольной интерпретацией одноименной повести Николая Лескова, можно увидеть Юрия Колокольникова, Федора Федотова, Алексея Гуськова и других.
С учетом ряда факторов кинотеатры делали ставку на «Левшу». Однако за две недели фильм Владимира Беседина заработал лишь 219,8 миллиона рублей и 490 тысяч зрителей. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в разговоре с НСН допустил, что столь невысокие сборы связаны с непривычным жанром для российской аудитории.
«С учетом того, что продюсеры опасаются снимать картины в этом сегменте из-за рисков, получается замкнутый круг: аудитория таких фильмов не получает и не знает, что что российский кинопром может их делать, а кинопром их не делает, потому что аудитория о них не знает», — заметил он.
При этом он подчеркнул, что кинотеатры остались довольны общей кассой января. Однако наиболее заметный вклад в нее внесли именно фильмы «новогодней битвы».
«Январь без учета "новогодней битвы" я оцениваю на четверку. Он не получается провальным, тем более с учетом беспрецедентных рекордных цифр начала месяца. Но и претендовать на пятерку или даже на пятерку с минусом январь, конечно, не может», -заявил Исаев.
Сразу нескольким картинам, которые вышли в прокат в январе 2026 года, пока не удалось заработать больше 100 миллионов рублей. Помимо фильмов ужасов в этом списке также российская комедия «Добрый доктор» с Виктором Хориняком и Юрием Стояновым (в прокате с 8 января, сборы - 66,8 миллиона рублей) и фильм Джима Джармуша «Отец мать сестра брат», получивший «Золотого льва» на 82-м Венецианском кинофестивале в 2025 году (в прокате с 1 января, сборы - 46,5 миллиона рублей).
Также менее 100 миллионов заработал фильм «Комментируй это» с Александром Петровым, Юлией Хлыниной, Тихоном Жизневским и Ириной Горбачевой и зарубежный фантастический боевик «Гренландия 2: Миграция» с Джерардом Батлером. Однако оба проекта вышли в прокат только 29 января.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Скотское отношение»: Почему в полиции годами бесплатно перерабатывают
- Без «Левши» на четверку: Как сказки и «Горничная» сделали кассу января
- Песков отказался раскрывать подробности встречи Дмитриева и Уткоффа в Майами
- Мишустин: Москва и Минск обсудят бесплатный проезд льготников по железной дороге
- Дмитрий Медведев рассказал, что подрабатывал дворником
- «Левшу» жалко: Почему российский «ответ Шерлоку Холмсу» провалился в прокате
- Песков положительно оценил мысль французов о канале связи с Россией
- Лучшие друзья девушек: Ювелиры сравнили натуральные и синтетические бриллианты
- «Горничной» с откровенной Сидни Суини предрекли миллиард в российском прокате
- «Выплеск энергии!»: Филолог раскрыл, нужно ли «защищать» мат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru