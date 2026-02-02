СКАЗОЧНЫЕ МИЛЛИАРДЫ

Лидером по кассовым сборам не только в «сказочной битве», но и среди прочих январских релизов стал фильм «Чебурашка 2». Премьера состоялась 1 января 2026 года, на данный момент касса превышает 5,8 миллиарда рублей, картину посмотрели более 11 миллионов зрителей (здесь и далее данные приведены по подсчетам ЕАИС Фонда кино). Первая часть, которую представили в январе 2023 года, заработала в кинотеатрах 6,7 миллиарда рублей.

С большим отрывом на втором месте расположилась лента Сарика Андреасяна «Простоквашино», которую также можно увидеть в кинотеатрах с 1 января. К началу февраля сборы составляют почти 2,4 миллиарда рублей, фильм уже увидели 4,8 миллиона зрителей.

Тройку лидеров замыкает еще один новогодний сказочный релиз - картина «Буратино» Игоря Волошина. Отставание по кассе от фильма Андреасяна не превышает 35 миллионов рублей. Сборы «Буратино» составили 2,3 миллиарда рублей, его уже посмотрели 4,5 миллиарда человек.

Сразу три фильма на семейную аудиторию помогли кинотеатрам в начале января нарастить общую кассу. Еще 11 января сообщалось, что по предварительным подсчетам, картины заработали в новогоднем прокате около 9 миллиардов рублей, что на 3 миллиарда больше, чем годом ранее.