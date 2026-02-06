Сарик Андреасян назвал тренд на киносказки неисчерпаемым

Тренд на сказки никогда не исчерпает себя, поскольку такие фильмы – пример семейного кино, основанного на национальной культуре, заявил НСН режиссер Сарик Андреасян.

Диво, так уж диво: Как Андреасян экранизировал «Сказку о царе Салтане»

По его словам, за рубежом такие картины регулярно получают большой отклик у аудитории.

«Давайте называть сказки семейными фильмами. Мы просто нашли свой фольклор, грубо говоря, свои комиксы. У них (в США – прим. НСН)– Человек-паук, а у нас – Пушкин. У них же Пушкина нет, а у нас есть, слава богу», - сказал он.

Андреасян также добавил, что сегодня в России выходит много семейных проект, но не все из них успешны в прокате, поскольку зритель – не дурак, и отличает подделку от чего-то большого.

С 12 февраля в кинотеатрах выходит «Сказка о царе Салтане» Андреасяна. Это уже второй фильм по произведению Александра Пушкина для режиссера. Главные роли в картине исполнили Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен и Алиса Кот, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КиноФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры