Сарик Андреасян назвал тренд на киносказки неисчерпаемым

По его словам, за рубежом такие картины регулярно получают большой отклик у аудитории.

«Давайте называть сказки семейными фильмами. Мы просто нашли свой фольклор, грубо говоря, свои комиксы. У них (в США – прим. НСН)– Человек-паук, а у нас – Пушкин. У них же Пушкина нет, а у нас есть, слава богу», - сказал он.

Андреасян также добавил, что сегодня в России выходит много семейных проект, но не все из них успешны в прокате, поскольку зритель – не дурак, и отличает подделку от чего-то большого.

С 12 февраля в кинотеатрах выходит «Сказка о царе Салтане» Андреасяна. Это уже второй фильм по произведению Александра Пушкина для режиссера. Главные роли в картине исполнили Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен и Алиса Кот, напоминает «Радиоточка НСН».

