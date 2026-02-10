В России представят документальный фильм о съемках «Сказки о царе Салтане»

Проект раскроет разные этапы работы – от первых художественных эскизов до финальных кадров. Создатели сказки представят масштабные декорации и раскроют секреты создания образов главных героев.

В документальном проекте также приняли участие актеры Павел Прилучный, Лиза Моряк, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Алексей Онежен, Алиса Кот и не только.

Посмотреть новый фильм Сарика Андреасяна в российских кинотеатрах можно будет с 12 февраля.

Ранее режиссер заявил «Радиоточке НСН», что тренд на сказки никогда не исчерпает себя, поскольку такие фильмы – пример семейного кино, основанного на национальной культуре. По его словам, за рубежом подобные картины регулярно получают большой отклик у аудитории.

