В России представят документальный фильм о съемках «Сказки о царе Салтане»
К выходу картины «Сказка о царе Салтане» в российский прокат онлайн-кинотеатр «Кион» представит документальный фильм о съемках. Об этом сообщает пресс-служба стриминга.
Проект раскроет разные этапы работы – от первых художественных эскизов до финальных кадров. Создатели сказки представят масштабные декорации и раскроют секреты создания образов главных героев.
В документальном проекте также приняли участие актеры Павел Прилучный, Лиза Моряк, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Алексей Онежен, Алиса Кот и не только.
Посмотреть новый фильм Сарика Андреасяна в российских кинотеатрах можно будет с 12 февраля.
Ранее режиссер заявил «Радиоточке НСН», что тренд на сказки никогда не исчерпает себя, поскольку такие фильмы – пример семейного кино, основанного на национальной культуре. По его словам, за рубежом подобные картины регулярно получают большой отклик у аудитории.
