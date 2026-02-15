Создатель консолей Sega Хидеки Сато умер в возрасте 77 лет

Сато курировал разработку всех ключевых домашних приставок Sega XX века — от дебютной 8-битной SG-1000 (1983) до Mega Drive (Genesis), Sega Saturn и Dreamcast (1998). Именно на Mega Drive в 1991 году вышел хит Sonic the Hedgehog, сделавший синего ежа символом компании.

Однако после провала Saturn в войне с PlayStation Sega вышла из консольного бизнеса. В 2003 году компания слилась с Sammy, образовав Sega Sammy Holdings.

